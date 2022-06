Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Næsten al vores vågne tid går med at tænke på, om vi kommer af sted eller ej.«

Sådan lyder det fra Klaus Hegnby, der på onsdag skulle have været på en længe planlagt bryllupsrejse med sin hustru Nicoline Damkjær.

Parret blev gift sidste sommer I Nørre Aaby på Fyn, men på grund af coronapandemien, kunne de ikke rejse nogen steder.

I stedet har de brugt et helt år på at spare op til deres fem ugers lange bryllupsrejse til USA.

Her ses ægteparret Klaus og Nicoline, da de sidste sommer blev gift i en kirke i den fynske hjemby Nørre Aaby. Nu er der knap så meget at smile over for parret. Foto: Privat Vis mere Her ses ægteparret Klaus og Nicoline, da de sidste sommer blev gift i en kirke i den fynske hjemby Nørre Aaby. Nu er der knap så meget at smile over for parret. Foto: Privat

Samlet pris for flybilletter, overnatning, billeje m.m.:

100.000 kroner.

Men nu er bryllupsrejsen i alvorlig fare.

Parret har købt to flybilletter med SAS for i alt 23.000 kroner med afrejse nu på onsdag 29. juni fra Københavns Lufthavn til Boston.

Det er lige præcis den dag, hvor 1.000 piloter har varslet strejke hos SAS.

Og på onsdag forventes halvdelen af SAS-flyenes afgange fra Københavns Lufthavn derfor at blive aflyst.

»Vi står nu i en fase, hvor vi er fuldstændig gidsler i et håbløst forhandlingsspil mellem SAS og piloterne. Vores drømmerejse risikerer at blive aflyst, fordi to parter ikke kan eller vil blive enige,« siger Klaus Hegnby, der til hverdag er efterskolelærer.

Begge er meget kede af situation, da de ikke ved, om deres rejse bliver til noget eller ej.

Det skal du gøre Er flyselskabet eller lufthavnen ramt af strejke eller lockout, skal du gøre følgende: Kontakt hurtigst muligt det flyselskab eller rejsebureau, du har købt rejsen hos, og fortæl, at du vil have en ny flybillet eller pengene tilbage.

Mød altid op i check-in i lufthavnen senest 45 minutter før den planlagte afgang, selvom dit fly er aflyst, medmindre flyselskabet har meddelt andet på skrift.

På den måde er du ifølge flypassagerrettighederne sikker på at få erstatning for din aflyste rejse eller at kunne ombytte flybilletten til næste mulige afgang med enten samme flyselskab eller et andet flyselskab. Kilde: Forbrugerrådet Tænk.

»Vi føler os fuldstændig afmægtige, samtidig med at vi pakker og planlægger vores drømmerejse, som om at vi skal afsted,« siger han.

Parret har da også en dybfølt bøn til SAS og piloterne:

»Kom nu. Find nu en løsning. I spiller hazard med almindelige. menneskers ferier og drømme, og I saver den gren over, I sidder på,« siger Klaus Hegnby.

Men hvordan får parret så pengene igen for flybilletterne, hvis den varslede strejke bliver en realitet?

TIP OS: Har du bestilt flybilletter med SAS fra på onsdag, hvor piloterne varsler strejke? Skriv til B.T.-journalist Thomas Nørmark Krog på tnkr@bt.dk.

Ifølge Forbrugerrådet Tænk gør parret klogest i at møde op i Københavns Lufthavn 45 minutter inden flyets afgang.

I fald det så er aflyst på grund af strejke, vil reglerne om passagerrettigheder betyde, at de enten kan få pengene for billetterne tilbage eller få lov booke nye billetter til Boston, uden det vil koste ekstra.

»Problemet er, at tidsfristerne på afbestilling af de hoteller, vi allerede har booket er udløbet, og Nicoline har taget orlov fra sit arbejde som intensiv sygeplejerske under rejsen,« siger Klaus Hegnby og tilføjer:

»Så de penge kommer ikke igen, selv om vi får nye flybilletter til et helt andet tidspunkt.«

B.T. har hele dagen forsøgt at få både SAS og Dansk Pilotforening i tale, men de vender ikke tilbage.