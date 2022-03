Aldrig nogensinde før er Tour de France startet så langt væk fra det land, det egentlig handler om.

Grand Départ i København til sommer er nemlig den nordligste i historien, og selvom der er lagt op til et brag af en fest, følger der en masse udfordringer med.

Og særligt én vækker faktisk bekymring hos Tour de France-ledelsen.

Det erkender løbsdirektør Christian Prudhomme over for B.T.

Christian Prudhomme var en tur oppe i Storebæltsbroen i forbindelse med sit besøg i Danmark, 100 dage inden den danske Tour de France-start.

»Vi kigger jo på det store billede i forbindelse med en Tour de France-start. Jeg er sådan set slet ikke bekymret over delen i Danmark. Faktisk er jeg bare entusiastisk, og jeg har bare lyst til én ting – at vi kommer i gang,« fortæller han.

Inden han dog lufter et aspekt, han ikke udelukkende er tryg ved.

»Der er én bekymring, og det er, hvordan vi får fragtet hele feltet frem, om alle kommer godt frem, og om rytterne ikke bliver forsinket.«

I 2014 startede Tour de France i engelske Yorkshire.

Også dengang betød det, at ryttere og mange fra holdets staber måtte krydse grænser, inden man kunne køre videre fra den franske havneby Le Touquet dagen efter.

Men når løbet skal fra Danmark til Frankrig til sommer, får Tour-feltet en såkaldt transportdag, hvor alt fragtes til det franske land, så løbet kan genoptages dagen efter.

Og i den forbindelse er der flere ting, der kan gå galt.

»Vi har jo et eksempel fra Yorkshire. Der gik alt godt, men da vi tog færgen hjem derfra, opstod der en brand i tunnelen til Frankrig. Pludselig skulle alle med færgen, og så var der bare kæmpe køer,« forklarer Christian Prudhomme.

»Den slags ting ved man aldrig på forhånd, det kan man ikke styre. Men igen: Jeg har ikke været bekymret et eneste sekund i forhold til delen i selve Danmark.«

Christian Prudhomme nævner særligt en del af løbet herhjemme, som ikke kan sammenlignes med noget tidligere i løbets historie: Når rytterne skal køre over Storebæltsbroen på anden etape, der strækker sig fra Roskilde til Nyborg.

»Det var essentielt, at vi havde de to enorme broer (Storebælt, red.) med til Grand Départ, ligesom at vi skulle forbi Roskilde på grund af forbindelsen til kongefamilierne,« siger Christian Prudhomme.

»Men der har aldrig været noget, der minder om de to broer i Tourens historie.«

Tour de France afvikles fra 1.-24. juli, og løbets tre første etaper skal køres i Danmark.