Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Var det egentlig Tour de France og det stjernespækkede felt, de hundreder af tusinder fans hyldede i sidste weekend?

Eller stod den rød-hvide menneskemasse bare der i vejkanten og jublede over … sig selv?

Mens de sidste rester af Tour-rus summer rundt i danskernes kroppe, og man stadig kan høre ekkoet af folkets Magnus Cort-råb på Cote d'Høve Straede, er det blevet tid til at gøre op med hysteriet.

Det mener i hvert fald journalist Christian Bennike, som i fredagens udgave af Weekendavisen kommer med en hudflettende kritik af den kollektive entusiasme over Danmarks Tour de France-start.

Tour de France i Danmark. Foto: Nils Meilvang Vis mere Tour de France i Danmark. Foto: Nils Meilvang

Under titlen ‘Et grimt land’ slår han i kommentaren fast, at ‘tre dage med Tour de France har forvandlet hele nationen til ukritiske fans, der jubler og hujer (...) over os selv.”

‘Danmark er grimt,’ lyder den kontante dom over landskabet, som ‘mest af alt bare er marker og marker og marker med foder til millioner af grise.’

Slutteligt bliver danskernes væremåde sammenlignet med en flok bønder, der får fint besøg fra hovedstaden og bøjer sig ydmygt.

Mens de fleste måske har tænkt sig at lade det ledige standpunkt fare, vil Tour de France-rytteren Christopher Juul-Jensen (BikeExchange–Jayco) det anderledes.

Christopher Juul-Jensen under holdpræsentationen ved Tour de France 2021. Foto: Claus Bonnerup Vis mere Christopher Juul-Jensen under holdpræsentationen ved Tour de France 2021. Foto: Claus Bonnerup

I et svar - ligeledes i Weekendavisen - slår den skattede hjælperytter fast, at ‘Danmark gør det bedre end andre lande, når verdens største cykelløb ruller forbi - og det har været ret vildt at opleve.’

B.T. har bedt Chris Juul-Jensen uddybe, hvorfor han fik lyst at blande sig:

»Jeg kunne ikke være enig i kritikken af denne folkefest. Når det kun varede i tre dage, er det en for voldsom kritik at sige, at det gik over gevind. At vi alle stod og klappede hinanden på ryggen, og sagde ‘vi er så gode,« siger han til B.T. og fortsætter:

»Vi kan være stolte af, at Danmark kan give en helt særlig oplevelse af Tour de France. Det ER bedre end i andre lande. Også her i Frankrig,« siger cykelrytteren, der har kørt 13 Grand Tours og derfor set lidt af hvert.

Tour de France i Danmark. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Tour de France i Danmark. Foto: Bax Lindhardt

Det falder især Chris Juul-Jensen for brystet, at den danske natur får drøje hug i kommentaren.

»Det er ikke et grimt land. Det synes jeg bestemt ikke. Jeg betragter eksempelvis den danske motorvej som en af de smukkeste, der er i Europa. Den danske natur - godt nok mangler vi vild natur - er et smukt landskab at cykle igennem.«

Mens kritikken, Chris Juul-Jensen her replicerer, mest handler om, hvordan danskerne opførte sig, har en anden markant dagsorden været de betydelige udgifter, kommuner, regioner og stat har brugt på Tour de France.

Men at problematisere det er også forfejlet, mener cykelrytteren.

Tour de France i Danmark med danskere i front af feltet - her på Asnæs Indelukke i Odsherrede, lørdag den 2. juli 2022. Foto: Michael Barrett Boesen Vis mere Tour de France i Danmark med danskere i front af feltet - her på Asnæs Indelukke i Odsherrede, lørdag den 2. juli 2022. Foto: Michael Barrett Boesen

»Man kan ikke kan sætte pris på sådan en Tour-start i kroner og ører - gøre det op i forhold til, hvad det har kostet at få hertil. Det er de følelser, løbet vækker i mennesker, der betyder noget,« siger han og fortsætter:

»Efter corona, hvor der har været nedlukninger og begrænsede muligheder for at samles og slukke for hjernen og bare nyde at være til stede blandt en masse mennesker, så var det en fantastisk uge.«