Legenden er for en kort stund skiftet ud med et velkendt ansigt i Holger Runes trænerboks.

For i denne weekend, hvor den danske tenniskomet deltager i opvisningsturneringen GTS Grand Final i London, er det dog ikke hans tyske træner, Boris Becker, der er med på sidelinjen.

I stedet er det den tidligere tennisstjerne Kenneth Carlsen, som er rejst med Holger Rune til London.

Det fortæller danskerens mor og manager, Aneke Rune, til B.T.

Kenneth Carlsen hjælper Holger Rune i London. Foto: Privatfoto Vis mere Kenneth Carlsen hjælper Holger Rune i London. Foto: Privatfoto

»Vi træner med Kenneth i dagene, inden vi rejser til Australien, og derfor giver det mening, at han også er med i kampsituationer. Og så var det jo oplagt at bruge dagene her i London, så han også får en fornemmelse af coachingdelen,« lyder det.

Kenneth Carlsen var i mange år med til at træne og vejlede en ung Holger Rune i hans kamp for at nå verdenstoppen. Og derfor bliver den kommende weekend da heller ikke helt uvant for ham.

»Selv om konceptet her jo er meget anderledes end almindelige kampe, så er kampe jo stadig kampe,« forklarer Aneke Rune.

Ifølge engelske medier må Boris Becker på nuværende tidspunkt ikke rejse ind i England de næste 10 år på grund af den fængselsdom på 2,5 år, som han fik for skatteunddragelse i landet.

Holger Runes træner, Boris Becker, kan ikke rejse ind i England. Foto: Guglielmo Mangiapane/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Holger Runes træner, Boris Becker, kan ikke rejse ind i England. Foto: Guglielmo Mangiapane/Reuters/Ritzau Scanpix

Her blev han forvist fra England efter at have udstået otte måneder af sin dom. En del af vilkårene var dog, at han ikke viste sig i landet i 10 år.

I denne omgang betyder tyskerens fravær dog intet på den sportslige front, og rejseforbuddet har ikke noget med beslutningen at gøre, lyder det fra Aneke Rune.

Kenneth Carlsens hjælp i den kommende weekend er blevet foretrukket, fordi det gav mening.

»Vi har ikke et ubegrænset antal uger med Boris, så det handler selvfølgelig også om at disponere rigtig i forhold til, hvornår vi bruger ham.«

Over for B.T. bekræftede Rune-lejren i november, at man havde lavet en aftale med Boris Becker om et trænersamarbejde for hele 2024.

Første store test som et permanent makkerpar bliver Brisbane-turneringen i starten af januar.