Holger Rune og Boris Becker kan se frem til meget mere tid sammen.

For den danske tenniskomet og den tyske stjernetræner forlænger nemlig samarbejdet, så Becker også er Runes træner i 2024-sæsonen.

Det fortæller danskerens mor og manager, Aneke Rune, til B.T.

»Vi glæder os til at fortsætte det gode arbejde i preseason og 2024 med vores team, som vi også slutter året med,« lyder det.

Boris Becker er også Holger Runes træner i 2024. Foto: Guglielmo Mangiapane/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Boris Becker er også Holger Runes træner i 2024. Foto: Guglielmo Mangiapane/Reuters/Ritzau Scanpix

Hun afslører ligeledes, at der efter planen skal bygges et endnu større team op omkring det danske stortalent den kommende tid.

»Vi kommer formentlig også til at udvide teamet lidt også. Det drejer sig om en behandler og en træner mere, der skal være med, når Boris ikke er der. Det er i hvert fald tanken,« forklarer Aneke Rune.

Boris Becker blev i første omgang hentet ind til at coache og træne Holger Rune i årets sidste tre turneringer. I Basel, ved Paris Masters og under sæsonfinalerne.

Et samarbejde, der tilsyneladende har fungeret så godt, at begge parter nu er blevet enige om at forsætte det kommende år.

Det sker et par uger efter, at Rune-lejren kunne meddele, at danskerens mangeårige træner, Lars Christensen, havde valgt at stoppe i teamet.

»Det har været et svært og lærerigt år med mange gode oplevelser, men også skuffelser, modgang og nye ting at forholde sig til. Men det er alt sammen erfaringer, der er nødvendige for at kunne tage de store trofæer og levere endnu mere stabile resultater samtidig med at have en ung mand, der trives og er harmonisk som menneske,« lyder det videre fra Aneke Rune, inden hun fortsætter:

»Det er lettere at tordne op, men meget krævende at konsolidere sig i toppen og tage de sidste pladser frem mod nummer ét. Alle ved pludselig, hvad du kan. Alle har en plan for at slå dig, og du er pludselig noget. Holger er kommet flot igennem første år som topspiller, og han har vist en stor styrke gennem svære tider. Alle her ved, hvor svært det er at konsolidere sig i toppen.«

Holger Runes 2023-sæson sluttede torsdag aften, da danskeren tabte den afgørende kamp om at gå videre til semifinalen ved sæsonfinalen i Torino.

Nu venter der lidt over en måneds pause, inden forberedelsen til Australian Open i januar begynder.