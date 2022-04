Han forsøgte at skjule det, men hans ansigtsudtryk afslørede det hele alligevel.

For FCK-stjernen Nicolai Boilesen er nemlig dybt utilfreds med sin situation i klubben.

Her er han på det seneste blevet henvist til bænken efter at have været københavnernes forsvarsstyrmand det meste af sæsonen.

Og derfor var det da også en ekstremt skuffet forsvarsspiller, der mødte pressen efter torsdagens nederlag i Silkeborg:

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Det har jeg det ikke godt med. På nogen måde.«

Hvad har du fået af forklaring fra Jess Thorup?

»Det tror jeg, at jeg holder for mig selv. Ellers må du spørge ham om det. Det eneste, jeg har at sige, er, at det er en hård skæbne, at fordi man er syg i én kamp, og med det, vi har præsteret inden da, så skal man sidde ude bagefter. Men det er ham, der bestemmer.«

Hvor bekymret er du for din rolle i klubben?

»Jeg er ikke bekymret, men det er da klart, at det ikke skal blive ved ret længe, for så skal vi finde ud af, hvad der så skal ske. Men I fanger mig også på et dårligt tidspunkt. Vi har lige tabt, og jeg er startet ude på det seneste. Det er ikke ligefrem, fordi jeg er Mr. Sunshine lige nu.«

Den danske landsholdsspiller fik kun omkring et kvarter på banen torsdag, men derfor håber han inderligt på, at hans situation ser anderledes ud om blot fire dage.

Her venter der nemlig et derby i Parken.

»Jeg elsker at spille mod Brøndby, men jeg elsker generelt at spille fodbold, og det er det, det handler om for mig,« afsluttede han.

Sammen med holdkammeraterne tabte Nicolai Boilesen for første gang en Superliga-kamp på denne side af vinterpausen, da FCK torsdag tabte med 1-3 til et sprudlende Silkeborg-hold.

Du kan se højdepunkter fra opgøret øverst i artiklen.