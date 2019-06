Det bedste sted i et liv fyldt med succes.

Få minutter efter han blev lørdag blev gift med skuespiller, ernæringsekspert og tidligere model Laura von Lindholm, var Peter Schmeichel tydeligvis lykkelig.

»Jeg tror aldrig, at jeg har været et bedre sted i mit liv end nu,« sagde en rørt Peter Schmeichel.

»Når man bliver lidt ældre, er det nogle andre ting, som tager prioritet, end når man er ung. Man har lidt mere ro i det hele taget, for man ved flere ting og har mere erfaring omkring, hvad der sker i livet. Jeg er et rigtig godt sted i mit liv, det er jeg.«

Peter Schmeichel og Laura von Lindholm fik hinanden. Foto: Uffe Weng Vis mere Peter Schmeichel og Laura von Lindholm fik hinanden. Foto: Uffe Weng

Da gæsterne ankom til kirken i Espergærde inden vielsen kl. 16 øsregnede og tordnede det, men på nærmest symbolsk vis var det klaret op, da brudeparret og gæsterne kom ud af kirken.

De mange tilstedeværende stod og minglede i lang tid og var snaksagelige. Og en af dem var altså Peter Schmeichel, der var fyldt med overskud.

Ved spørgsmålet om, hvorvidt det gik, som det skulle, svarede målmandslegenden på humoristisk vis:

»Ja, vi blev gift,« hvilket fik den fremmødte presse til at bryde ud i latter.

Familien Schmeichel - plus det løse. Foto: Uffe Weng Vis mere Familien Schmeichel - plus det løse. Foto: Uffe Weng

Men han blev nærmest filosofisk, da han blev spurgt ind til, hvordan det egentlig var at se, at så mange mennesker var mødt op.

»Det er fantastisk. Det er virkelig fantastisk. Det er meget overvældende,« sagde Schmeichel.

»Det, at folk møder op, er jo i sig selv altid et eller andet, hvor man tænker: 'Okay'. Det er en slags gave… Vi er to mennesker, der har mødt hinanden sent og været i mange retninger i løbet af vores liv. At vi bringer så forskellige mennesker ind i vores forhold er fantastisk, og det er det også, at alle er samlet her.«

Under ceremonien spillede en irsk kunstner Michael Jacksons nummer 'The Girl is Mine', som har en helt speciel betydning for det nygifte par.

Vennen John Faxe Jensen hilser på. Foto: Uffe Weng Vis mere Vennen John Faxe Jensen hilser på. Foto: Uffe Weng

Den blev nemlig spillet, da Peter friede til Laura nytårsaften. Kunstneren Nile, der opførte nummeret, er en, som Peter Schmeichel har set spille til samme event i Irland hvert år.

»Jeg tænkte, at det ikke kunne være mere passende, end at han skulle komme og spille her. Som jeg kan forstå på folks reaktioner, var folk forholdsvist tilfredse,« sagde Schmeichel om musikken.

Han forklarede også, at parret nok skal på en bryllupsrejse til efteråret, men at destinationen ikke er kendt endnu. Inden da bliver det svært at arrangere, erkendte Peter Schmeichel.

Bryllupsfesten lørdag aften foregår i privat regi.