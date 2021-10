Det er nok de færreste af os, der har brug for en 'bodyguard', for at vi kan føle os trygge på vores arbejdsplads.

Men ikke desto mindre er det blevet hverdagen for de ansatte på flere og flere bosteder.

»Vi har rigtig travlt og må sige nej til opgaver hver uge,« fortæller Brian Duch, der ejer firmaet Team Care Protection, til TV Midtvest.

Det er ikke længe siden, at B.T kunne fortælle historien om botilbuddet Snåstrup Vestergård, hvor en beboer forsøgte at kvæle en ansat.

I en rapport, som B.T var i besiddelse af, fremgik det, at der var problemer med vold, trusler om vold, dødstrusler og krænkende handlinger fra beboere mod de ansatte på bostedet.

I flere tilfælde har der været tale om vold, der kunne have betydet meget alvorlig tilskadekomst.

Og den historie er langtfra enestående.

B.T har også før kunne fortælle, hvordan en beboer på det sikrede bosted i Kofoedsminde i Rødby gik til angreb på en ansat og stak vedkommende ned med en knust flaske.

Og det er altså den slags situationer, Team Care Protection kan være behjælpelig med.

Firmaet er ikke et vagtfirma, men arbejder blandt andet med det, de kalder pædagogisk tryghed, der handler om at skabe tryghed for ansatte på eksempelvis institutioner og bosteder.