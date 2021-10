... Sådan lyder det i beskrivelsen af et nyt projekt, Aarhus Kommune og byudviklingsfirmaet Plan Gruppen og GF Fonden står bag.

Projektet begynder efter efterårsferien, hvor aarhusianske forældre med børn i skolealderen skal besvare et dybdegående spørgeskema, der bliver sendt ud via Aula.

»I Aarhus glæder vi os til at høre direkte fra børn og deres forældre, hvad der ligger bag deres valg af transportform. Vi vil gerne blive klogere på, hvordan vi kan gøre det lettere for forældrene og deres børn at træffe gode valg i forhold til transport til skole,« siger Thomas Medom (SF), rådmand for Børn og Unge i Aarhus Kommune, i pressemeddelelsen og tilføjer:

»Det giver ofte en bedre start på skoledagen, hvis man har brændt energi af på vej til skole, og så er det klimavenligt. Kortlægningen skal desuden hjælpe os med at undersøge, hvordan vi kan skabe endnu mere og sikre og trygge skoleveje.«

Få flere nyheder fra Aarhus

Projektet har fået navnet Sund Skolevej og vil gennem dybdegående undersøgelser og interviews med lokale forældre skabe en dyb forståelse af børnefamiliernes trafikvaner, -bekymringer og -behov.

Det betyder, at der muligvis kan være hjælp til blandt andre de børn, der går i skole på Frederiksbjerg.

Her fortalte B.T. i august om den bekymrede far Ahmad Zarakit, der har drengene Johan Elias og Jakob Zarakit, der går på Frederikbjergskolen.

Hver morgen vælter dregene sammen med deres kammerater ud fra Frederikbjergskolen som myrer på vej ud af en tue.

Ud til deres forældre, der holder i tomgang i deres parkerede bil. Sådan er rutinen nærmest hver dag, når børnene stempler ud fra deres respektive institutioner.

Det lyder ganske fredeligt, men det er det rene kaos – og det kan ende frygteligt galt.

Johan Elias, Jakob og kammeraterne skal nemlig hver morgen og eftermiddag passere T-krydset ved de to veje. Med biler, cyklister, børn og forældre er det et virvar af trafikanter, der mødes i krydset

»Vejen er relativ bred op mod Ingerslev Boulevard, og det er ikke ualmindeligt, at når folk har taget svinget, så har de ekstra fart på, fordi vejen er bred. Gud forbyde, at et barn løber derud. Det er skrækscenariet,« sagde Ahmad Zarakit

Johan Elias, Jakob og kammeraterne skal hver morgen og eftermiddag passere T-krydset. Vis mere Johan Elias, Jakob og kammeraterne skal hver morgen og eftermiddag passere T-krydset.

Det er ifølge faren så farligt, at han flere gange klart og tydeligt har vist sine to drenge, hvor præcist de kan krydse vejen sikrest.

»Selv der er min værste tanke, at der kommer en bil mod ensretningen, og de kun kigger den anden vej,« fortalte han.

Johan Elias og Jakob er henholdsvis 8 og 11 år.

Familien bor selv lige ved hjørnet og har flere gange oplevet, at det har været lige ved at gå galt. Derfor har Ahmad Zarakit ad flere omgange senest i 2018 rettet henvendelse til forvaltningen i Aarhus Kommune med et opråb om, at noget må gøres.

»Jeg vil virkelig gerne undgå, at nogen kommer til skade, før man gør noget ved det – det må ikke ske,« lyder det.

I 2018 lød svaret fra forvaltningschefen i Aarhus Kommune, Luise Pape, og rådmand Bünyamin Simsek:

»I løbet af efteråret vil der blive afholdt en række lokale møder, hvor det vil være muligt at komme frem med oplevede problemer og ønsker, og hvis der er en generel oplevelse i kvarteret af, at krydset Skt. Pauls Gade / Skt. Anna Gade er et usikkert sted at færdes, kan reguleringer på stedet komme til at indgå i den videre udmøntning.«

»I forbindelse med udmøntningen af Mobilitetsplan for Aarhus Midtby er vi i Teknik og Miljø ved at planlægge en proces omkring trafikal fredeliggørelse af Frederiksbjerg i samarbejde med Fællesrådet for Frederiksbjerg og Langenæs.«

Men nu vil tiden vise, om undersøgelsen gør, at Johan Elias og Jakob får en mere sikker vej til skole.