To, tre, fire eller sågar fem dages ventetid på at få tid til en pcr-test.

Det er en aktuel problemstilling for tusindvis af danskere i disse dage, der har coronasymptomer og ønsker at blive testet inden jul og eventuelt samvær med sårbare familiemedlemmer.

Læg hertil, at det kræver et såkaldt gyldigt coronapas i form af enten vaccination, tidligere smitte eller en pcr-test, der er højst 72 timer gammel, hvis man skal tværs gennem landet med IC-togene.

Og er du en af dem, der desperat forsøger at få tid til pcr-test inden jul eller måske endda helt har opgivet, så bør du måske læse med her.

Men inden vi kommer til de muligheder, der rent faktisk er, hvis man vil have en test, så skal vi først lige have slået en ting fast.

For alle ovenstående faktorer er lige nu medvirkende faktorer til, at det danske testsystem er under et massivt pres. Myndighederne opfordrer derfor også danskerne til at undlade at booke tid til pcr-test op til jul, hvis ikke man har mistanke om konkret smitte.

»Vi sætter hele tiden rekord med, hvor mange pcr-test der bliver foretaget. Der er en grænse for, hvor mange test vi kan analysere om dagen,« siger Anne Marie-Vangsted, der er direktør for Testcenter Danmark, til Ritzau og tilføjer:

»Skal man til julefest hos familien, er der andre muligheder. Man kan vælge en antigentest (hurtigtest, red.), og det anbefales, hvis man har brug for et grønt coronapas. Man kan også vælge at tage en selvtest inden et arrangement.«

Står du alligevel med et akut behov for at få tid til en pcr-test inden jul, så kan du med lidt snilde – og ikke mindst lidt held – godt få en tid inden 24. december.

Går du ind på coronaprøver.dk, vil du ved første øjekast formentlig opleve, at der ingen ledige tider er de næste mange dage.

Men i stedet for blot at opgive kan du faktisk være heldig at finde en passende tid, hvis du væbner dig med lidt tålmodighed.

Bliver du på siden, hvor man bestiller tider, og skiftevis retter datoer og teststeder, så kan du nemlig blive præsenteret for tider, som ikke nødvendigvis ligger fire til fem dage ude i fremtiden.

Tider, som andre har haft reserveret, men som de nu har aflyst, vil nemlig løbende komme op som muligheder.

Gider du ikke bruge hele dagen på coronaprøver.dk, eller har ovenstående bare ikke båret frugt, så er der også en anden mulighed.

Nemlig at søge mod det private. Rundt om i landet findes der masser af private udbydere, hvor du mod betaling også kan få taget pcr-test – endda med markant kortere svartid.

Prisen varierer afhængigt af, hvor hurtigt du vil have svar. Men ønsker du svar inden for 24 timer, ligger prisen typisk på den gode side af 400 kroner. Ønsker du svar hurtigere, kan det også lade sig gøre mod merbetaling.

En af de udbydere er den private virksomhed PentaBase, der har otte teststeder fordelt over hele landet.

»Vi har hele tiden haft travlt, men vi kan godt mærke, at vi mærker en stærkt stigende efterspørgsel nu,« siger direktøren i PentaBase, Ulf Bech Christensen.

»Men vi har ledige tider i samtlige af vores offentlige teststeder alle dage op til jul,« tilføjer Ulf Bech Christensen.

PentaBase og andre private udbydere samarbejder med myndigheder. Det betyder, at svaret på pcr-testen vil være tilgængelig på sundhed.dk og blive overført til dit coronapas.

Hvis ovenstående ikke er en mulighed for dig, så er det stadig muligt at få foretaget en såkaldt lyntest uden at bestille tid.

Og selv om de ikke er lige så pålidelige som pcr-test, så de stadig et godt alternativ, mener Anne Marie-Vangsted.

»Hvis man ikke er nær kontakt, er testet positiv med en antigentest eller har symptomer, fungerer de rigtig godt, hvis man tager den, lige inden man skal være sammen med andre, fordi de vil kunne fange dem, der lige på det tidspunkt udskiller meget virus og dermed er mest smittefarlige,« siger hun.