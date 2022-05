Børn bevæger sig mere, når de kommer væk fra skærmen.

Umiddelbart virker det nogenlunde indlysende, men nu er der også forskning, der bekræfter, at børn bevæger sig væsentligt mere, når de slipper skærmene.

Et stort såkaldt familieeksperiment, som er lavet af forskere fra Syddansk Universitet, viser, at mindre brug af skærmmedier i fritiden får børn til at bevæge sig markant mere.

Forskere fra Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet satte sig for at undersøge, hvorvidt børns mange timer foran skærmen i dag påvirker deres bevægelse, eller om de blot ville være stillesiddende uanset?

Tidligere forskning, hvor forskere har målt bevægelse blandt grupper af børn – også før smartphones og spillekonsoller – har nemlig vist, at børn er stillesiddende det meste af tiden, når de er vågne.

Og derfor har der været uenighed blandt forskere omkring, hvorvidt børns mange timer foran skærmen i dag påvirker deres bevægelse, eller om de ville være stillesiddende uanset, lyder det i en pressemeddelelse fra SDU.

89 familier - bestående af 181 børn og 164 voksne - blev fordelt i to grupper.

Den ene gruppe skulle være uden smartphones og tablets i to uger og skære deres fritidsbrug af computere og tv ned til højst tre timer om ugen. Den anden gruppe skulle fortsætte med deres normale skærmvaner.

Begge gruppers daglige bevægelse blev målt og viste, at der var væsentlig mere daglig bevægelse blandt de børn, der ikke brugte skærm.

»Børnene i familierne, der reducerede deres brug af skærm i fritiden, bevægede sig i gennemsnit 45 minutter mere om dagen i fritiden sammenlignet med kontrolfamilierne,« fortæller Jesper Pedersen, der er ph.d.-studerende ved SDU.

»Forskellen mellem de to grupper var størst i weekenderne, hvor børnene i skærmbegrænsningsgruppen i gennemsnit havde 73 minutters mere aktivitet om dagen,« uddyber han.

Nu skal resulaterne blandt andet bruges til i forskning.

»Det er vigtigt, at børnefamilier får skabt en sund og balanceret brug af skærm i hjemmet. Vi er derfor også i gang med ny forskning, der skal undersøge, hvordan man kan hjælpe børnefamilier hertil,« fortæller Anders Grøntved, professor ved SDU.

Også børnenes forældre var en del af eksperimentet og her viste det sig - til overraskelse for forskerne - at der næsten ikke var forskel på mængden af bevægelse blandt de voksne i de to grupper.