Det var ikke engang sikkert, at han havde råd til at lave filmen færdig. Og gik det helt galt, kunne det have kostet ham hus og hjem.

Der var nemlig ingen støtte fra Det Danske Filminstitut, så pengene måtte han låne privat. Alligevel rejste han med et hold til Italien for at skyde filmen midt i en usikker coronatid.

Heldigvis gav det pote – og den aarhusianske filminstruktør Mehdi Avaz, som for mange er et ukendt navn, får nu som den første instruktør en dansk film skudt ud over rampen til Netflix' millioner af brugere i 190 lande.

Mange forbinder Netflix med store og dyre produktioner, men det er langtfra den virkelighed, Mehdi Avaz har lavet sin film i.

'Toscana', der har Anders Matthesen i hovedrollen, fik instruktøren i kassen på bare 19 optagedage.

»Den er lavet på virkelig få dage og med få penge, så det er et mirakel, at der er kommet en film ud af det,« siger han med et smil.

»Jeg føler, at jeg for første gang kan kalde mig filmmager og instruktør med oprejst pande, for jeg har måttet holde hovedet højt og gå forrest med fanen undervejs. Så der har været en stor personudvikling for mig også,« forklarer han til B.T.

Instruktøren kom til Danmark som tiårig fra Iran. Her voksede han op i Tisvildeleje, indtil han flyttede til København og senere til Los Angeles i USA.

Nu er han landet i Aarhus med sin kæreste og deres to små drenge, hvor han holder til i Filmby Aarhus med sit filmselskab Rocket Road Pictures.

Også karrieren er skudt af sted med raketfart. Med de succesfulde spillefilm 'Mens vi lever' og 'Kollision' bag sig er han nu klar til sin næste store premiere 18. maj – der altså denne gang når ud over landets grænser.

»Jeg vil gerne lave film, som kommer ud i mange lande, og nu får jeg chancen for det uden en kæmpe Hollywood-produktion.«

»Om folk så ser den, det er det store spørgsmål. Det skrev jeg også med Anders Matthesen om i går,« siger instruktøren.

Det er en såkaldt 'feel good'-film med drama, kærlighed, sol og sommer som omdrejningspunkt.

Mehdi Avaz' debutfilm, 'Mens vi lever', tog publikum og filmbranchen med storm med over 100.000 solgte billetter. Bare to år senere solgte 'Kollision' knap 250.000 billetter, ligesom han har produceret den anmelderroste serie 'Alfa'. Foto: Mads Eneqvist Vis mere Mehdi Avaz' debutfilm, 'Mens vi lever', tog publikum og filmbranchen med storm med over 100.000 solgte billetter. Bare to år senere solgte 'Kollision' knap 250.000 billetter, ligesom han har produceret den anmelderroste serie 'Alfa'. Foto: Mads Eneqvist

Anders Matthesen spiller kokken Theo, der rejser til Toscana for at sælge sin fars forretning. Der møder han en lokal kvinde, spillet af Cristiana Dell'Anna, der vender op og ned på det hele.

Ghita Nørby medvirker som Theos mor, og også den populære musiker Christopher er på rollelisten.

»Man ser Matthesen i en helt anden rolle, end man er vant til. Det var meget dejligt for både mig og ham. Men jeg blev nødt til nogle gange at sige: 'Mindre Anders, mere Theo',« griner Mehdi Avaz.

Han garanterer dog, at lidt af 'Anden' skinner igennem sommetider, så man i løbet af filmen nok skal få sig et godt grin.

Normalt har man 30 optagedage til at skyde en film, forklarer instruktøren, men denne klarede Mehdi Avaz på bare 16 dage i Italien og tre dage i Danmark.

»At vi har gjort det på under 20 dage, det er rimelig jægerkorps-agtigt. Det var mere held end forstand,« griner han.

I filmen møder vi kokken Theo på sin restaurant. Det er Michelin-stjernekokken Wassim Hallals lokaler i restauranten Frederikshøj i Aarhus, der danner rammen om den fortælling.

»Jeg har spist der meget og er ret glad for den restaurant. Nu har jeg vist Wassim filmen, og han sagde: 'Shit, jeg vidste ikke, der var så meget med'.«

Men det er ikke bare Frederikshøj, der har en særlig plads i instruktørens hjerte. Faktisk er han helt vild med hele Aarhus, der også har været kulisse for spillefilmen 'Kollision'.

»Aarhus filmer godt. Jeg synes, det ser flot ud foran kameraet. Der er den rå industrihavn, de flotte villaer på Strandvejen med vand og grønne arealer. Og hele filmbyen og lystbådehavnen ved Egå,« nævner han blandt andet.

Om bare to uger begynder han optagelserne på sin næste film, 'A Beautiful Life', der også bliver optaget i Aarhus og derudover i Ebeltoft og London.