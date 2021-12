Softwarevirksomheden Kronos, der laver software til HR og lønudbetalinger er under angreb fra hackere.

55 millioner brugere er ramt på verdensplan heriblandt Salling Group.

Det kan B.T. nu fortælle.

»Vi er langt fra de eneste, der er ramt. Det er alle vores formater ud over Netto, der er berørt af det,« fortæller Henrik Vinther Olesen, der er kommunikationsdirektør i Salling Group til B.T. Aarhus.

»I praksis betyder dette, at kollegaer der stempler ud og ind ikke kan gøre, som de plejer. Det bliver derfor styret manuelt for en stund blandt andet via et excel-ark. Vagtændringer og vagtbytte bliver også styret manuelt. Det er bøvlet, men de har været god til at tackle det ude i butikkerne,« siger Henrik Vinther Olesen.

Hackerangrebet skulle dog ikke få konsekvenser for medarbejdernes lønudbetaling.

»Det får ingen betydning for lønudbetaling, da vi har en backup. Medarbejderne får løn, som de plejer. Det er også via en håndholdt model, til systemet er at oppe at køre igen.«

Hvis man arbejder i Salling Group, så er der heller ingen grund til at være bekymret for, at hackerne skal få adgang til personlige oplysninger.

»Der bliver ikke håndteret personfølsomme oplysninger i Kronos, så der er mig bekendt ikke nogen risiko der, men Datatilsynet er naturligvis orienteret helt, som man skal.«

Nu handler det om for Salling Group, at håndtere de ting, som de skal håndtere, og så må Kronos håndtere deres ting.

»Vi har orienteret alle ledere i hele organisationen, så de ved, hvad der er sket, og hvad der skal gøres, så kunderne kan få deres julevarer, og medarbejderne kan få løn.«

»Vi fik beskeden natten til søndag. Kronos arbejder på højtryk for at få det løst, og vi har en forventning om, at de får styr på det. Der er umiddelbart ingen tidshorisont, men hurtigst muligt.«

USA Today skriver dog, at det kan tage op til flere uger.