Vikarer, aflyste timer eller skoler, der helt lukker.

Det kan blive virkeligheden for mange skolebørn i de kommende uger, hvor ikke bare de selv – men også deres lærere – risikere at blive syge med coronavirus.

Mange skoler har allerede nu svært ved at få skemaer og vagtplaner til at hænge sammen, fordi lærerne er smittede eller sidder i isolation.

Næstformanden for Skolelederforeningen, Dorthe Torp Andreas, kalder situationen for »alvorlig.«

»Det er ved at være en kritisk situation nogle steder, hvor man oplever, at der er et stigende sygefravær blandt personalet. Og at de derfor har meget svært ved at få undervisningen til at hænge sammen,« siger hun til dr.dk.

Af nød forsøger nogle skoler – stik mod anbefalingerne – at løse problemerne ved at samle flere klasser, låne personale fra andre skoler eller forkorte skoledagen lidt.

Almindelig vikardækning kan være vanskelig, fordi daginstitutionerne også er ramt af personalemangel, så det ifølge Dorthe Torp Andreas er svært at skaffe vikarer nok.

I yderste konsekvens kan det blive nødvendigt helt at lukke skoler på grund af personalemangel.

Næstformanden understreger dog, at skolelukninger bliver »sidste udvej.«