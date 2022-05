Tidligt om morgenen stod en papkasse foran porten. Der var tape rundt om den, men et lille hul i siden. Et lille hul med kattehår, der tydeligt viste, hvad der gemte sig i papkassen.

Den første medarbejder på Dansk Dyreværn Århus, der mødte ind tidligt tirsdag morgen, fik sig lidt af en overraskelse.

I papkassen, hun fandt, gemte der sig nemlig tre små kattekillinger, der ikke var mere end fem uger gamle.

»Selvom situationen er forfærdelig, bliver man lige blød om hjertet. Det er virkelig rørende,« fortæller Sara Bjerg, der er veterinærsygeplejerske og souschef ved Dansk Dyreværn Århus, og tilføjer:

»Vi er altid bekymrede, når vi åbner kassen, for vi ved ikke, hvilke dyr, der er i, eller hvilken tilstand, de er i. I princippet kunne de have stået der lang tid, så havde de ikke overlevet.«

På grund af hullet i kassen, kunne medarbejderne regne ud, at kattemoderen var hoppet ud og forsvundet.

»Vi ledte efter moderen og kaldte på hende. Efter et kvarter kom kattemor så gående hen over gårdspladsen. Min kollega satte sig på hug, og så kom hun løbende i armene på hende. Så kom hun ind og blev genforenet med sine killinger,« fortæller Sara Bjerg.

Historien stopper dog ikke her, for lige som medarbejderne troede, at genforeningen var fuldendt, fik de endnu en overraskelse.

»Vi troede, alt var godt, men det viser sig, kattemor havde taget to killinger med sig ud af kassen, da hun hoppede ud. Dem fandt vi senere bag nogle europaller i vores gård, og så blev de også genforenet med de andre,« fortæller Sara Bjerg.

Dansk Dyreværn Århus tager altid imod dyrene med åbne arme – alligevel håber de, folk vil tænke en ekstra gang over, hvordan de kommer med dem.

»Der er desværre en tendens til, man bare stiller dem i en papkasse. Det er lige meget, hvor mange gange, vi ser det, så bliver vi berørte over det hver gang,« siger Sara Bjerg og uddyber:

»Tænk, hvis vi ikke havde fundet de her killinger før senere. Hvad var der så sket med dem? Vi vil helst have, folk kommer og banker på og siger, de har brug for hjælp. Det er meget bedre, man er ærlig – for dyrenes skyld.«

Når de fem killinger bliver 12 uger gamle, kan de komme ud til nye familier, men indtil da bor både kattemor og killinger ved en plejefamilie. Og netop dem mangler Dansk Dyreværn Århus.

»Vi mangler altid plejefamilier. Vi kan i hvert faldt godt bruge 20-30 plejefamilier mere. Vi kan se, der kommer rigtig mange killinger ind nu, som vi ikke har plads til« fortæller Sara Bjerg.

»Det er vigtigt, de kommer i pleje. Plejefamilierne kan give kattene en anden kærlighed og omsorg, end vi har tid til på internatet,« uddyber hun.

Ser du et dyr i nød, kan du ringe 1812. Man kan skrive til Dansk Dyreværn Århus, hvis man ønsker at blive plejefamilie for katte.