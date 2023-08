Det er nok de færreste, som har prøvet at sidde i et fly, der er blevet ramt af lynet.

Men det var tilfældet for passagerne på et SAS-fly, som ellers skulle være fløjet til Zürich søndag aften.

Lynnedslaget fik kaptajnen til at vende om og foretage en sikkerhedslanding i Københavns Lufthavn.

Det bekræfter pressevagten hos Københavns Lufthavn overfor B.T.

»Det er korrekt, at flyet blev ramt af et lyn og returnerede til lufthavnen for at blive tilset,« siger Morten Bloch, pressevagt ved Københavns Lufthavn.

Samtidig forsikrer Morten Bloch om, at det hele er foregået roligt. For selvom det kan lyde voldsomt, at et fly bliver ramt af et lyn, så er der som udgangspunkt intet at bekymre sig om, lyder det.

»Flyene er bygget til at være oppe i luften, hvor der er lyn. De er jo bygget til at modstå det,« forklarer pressevagten og fortsætter.

»Piloten vurderer, at flyet skal undersøges, og at det skal ske på dansk grund og vælger derfor at lande i Københavns Lufthavn af ren sikkerhedsmæssige årsag,« forklarer Morten Bloch.

Han understreger samtidig, at stemningen i flyet har været helt normal.