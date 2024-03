Engang var de mange steder i bybilledet.

Nu er der længere mellem.

Og snart bliver der langt.

Det handler om de røde postkasser.

Ifølge TV 2 Kosmopol vil der i slutningen af 2024 kun være 1500 tilbage i Danmark.

Til sammenligning var der i 2016 cirka 7000 postkasser ophængt på tværs af nationen.

Postloven er blevet tilpasset, og det betyder at befordringspligten er ophævet.

Til TV 2 Kosmopol forklarer PostNords presseafdeling:

»Det betyder, at staten ikke længere betaler for den samme service for breve landet over, og derfor vil der fremover også være færre postkasser.«

Flere end 1000 postkasser vil derfor blive fjernet.

Det er et stykke danmarkshistorie, der er ved at ebbe ud. Tilbage i 1860 blev det standardiseret, at postkasserne skulle være røde.

Men i 2024 har du altså stadig muligheden for at smide et brev i den røde kasse.