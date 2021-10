En sur smiley er en restaurants værste mareridt.

Og mundvigen bliver heller ikke mere opadgående på restauratøren, hvis der er tale om en fejl fra Fødevarestyrelsens side.

Det ved Niels Vangsted, som første gang fortalte til historie til Fyens.dk. Han ejer Nørre Aaby Station, som er et åbent restaurant- og kulturhus på Vestfyn. Og kun fire måneder efter han slog dørene op for den nyrenoverede stationsbygning, lagde Fødevarestyrelsen vejen forbi.

Et besøg, der skulle vise sig at have konsekvenser for Niels' forretning.

En gryde med skysauce i stod nemlig på et bord. Der skulle den ikke stå, men derimod i en koldere temperatur i køleskabet. Og det blev der slået hårdt ned på.

Det er nemlig en overtrædelse af fødevarereglerne, og det resulterede i en sur smiley til Nørre Aaby Station.

»Den sanktion, som det udløste, er den hårdeste straf i deres system. Altså jeg kunne lige så godt have slagtet et får på gulvet, det havde givet samme straf,« fortæller ejeren, Niels Vangsted.

Restauratøren kalder sanktionen for »urimelig« og »hul i hovedet«. Derfor klagede han over afgørelsen – og det viste sig at være en god beslutning.

For faktisk skulle Nørre Aaby Stations smiley ikke have været sur, men derimod 'semi-glad'.

»Fødevarestyrelsen modtog den 7. juli 2021 en klage over den varslede bøde for opbevaring af skysauce ved for høj temperatur, konstateret på kontrolbesøg i virksomheden af samme dato. Efterfølgende har Fødevarestyrelsen vurderet, at der er tale om utilstrækkelig nedkøling af skysauce, hvilket første gang sanktioneres med en indskærpelse. Bøden er således blevet tilbagekaldt og erstattet af en indskærpelse.«

Sådan lyder det i et følgebrev fra Fødevarestyrelsen, som B.T. har modtaget. Og dette er Niels Vangsted naturligvis er glad for.

Men han mærker desværre også, at »skaden er sket«.

»Det er en klud at få smidt i hovedet. Jeg har investeret millioner af kroner i projektet, som skal være et socialt samlingspunkt for byens borgere,« siger Vangsted og fortsætter:

»Vi oplever, at vi ramt på vores image. Vores kunder påtaler det, og det er jo en negativ indgang til en samtale med folk. Når der først bliver skrevet om det, så skal der mange gode dage til at få ens image på plads igen.«

Hvad det dårlige image indtil videre har kostet restauranten, ved ejeren endnu ikke. Faktum er dog, at der er kommet færre kunder på Stationen efter nyheden om den sure smiley kom ud.

»Bestillingerne har været faldende. Men det er svært for os at sætte en pris på. Vi ved jo ikke, hvor mange der har tænkt, at de ville tage et andet sted hen,« siger Niels Vangsted.

Han ærgrer sig over situationen, men er også klar til at se fremad.

»Vi må jo møde vores kunder i øjenhøjde og forklare situationen. Vi kan ikke gøre andet end at tage den derfra. Vi skal videre,« konstaterer Niels Vangsted.

Fødevarestyrelsen erkender fejlen, men pointerer, at de hører til sjældenhederne.

»Det er sjældent, at der sker sådanne fejl,« fortæller Kim Laugesen, der er sektionsleder hos Fødevarestyrelsen.

Men hvad så, når de sker?

»Man får ikke nogen kompensation. Men hvis virksomheden mener, at den har lidt et økonomisk tab, har de mulighed for at søge om et erstatningskrav,« siger Laugesen.