En kæmpe milepæl er nået i Region Nordjylland.

Mandag kan regionen nemlig konstatere, at mere end 90 procent af de nordjyder, der er blevet tilbudt en vaccine mod coronavirus, har takket ja til tilbuddet og fået stikket.

Det tempo er der kun én anden region, der kan følge med i. Nordjydernes naboer mod syd er ligeledes nået op på 90 procent.

Men selvom Region Nordjylland altså ligger med helt i front, når det kommer til vaccinedækning, stiller man sig ikke tilfreds.

»Vi vil gerne vaccinere endnu flere her ved indgangen til vinteren, hvor vi forventer, at smittetallene stiger. Men tallet vidner trods alt om, at nordjyderne i høj grad følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger,« siger Anders Cinicola, der er chefkonsulent i Sundhedsplanlægning ved Region Nordjylland.

I en pressemeddelelse forklarer Region Nordjylland den høje tilslutning med, at der i regionen er mange ældre borgere, som generelt er den befolkningsgruppe i Danmark, der er mest villig til at lade sig stikke med en vaccine.

Derudover fremhæver regionen et godt samarbejde med de 11 kommuner i Nordjylland.

I øjeblikket er regionen i gang med at give tredje stik, det såkaldte booster-stik. For at få det tredje stik kræver det, at man har modtaget en invitation i sin e-Boks eller med almindelig post, hvis man har frameldt sig digital post.

»Vi vaccinerer rigtig mange nordjyder med tredje stik i disse dage, og hvis man har fået invitationen, så er det bare ind og bestille en tid. Vi arbejder på højtryk for at sikre flere tider til booking,« siger Anders Cinicola.

Hvis man endnu ikke er påbegyndt vaccination mod coronavirus, så kan man også booke tider til det på www.vacciner.dk