Fredag modtog 23-årige Lærke Hansen fra Næstved sin egen og 41 andre danskeres rykkere.

Hun åbnede et brev fra Sydsjællands- og Lollandfalsters Politi i e-Boks. En 43 sider lang fil.

Den første side var en forside med navn og journalnummer. Og så var der ellers 41 sider med firmaers og almindelige danskeres navne, adresser og bødebeløb. På side 33 fandt hun sin egen rykker.

Efter B.T. mandag morgen kontaktede Sydsjællands- og Lollandfalsters Politi og fortalte dem om Lærke Hansens oplevelse, har politiet sendt en pressemeddelelse ud, hvor de kalder fejlen »dybt beklagelig.«

Lærke Hansen fortæller, at hun er meget chokeret over, at det kan ske.

»Det er ret vildt. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, om mine oplysninger også bare sendt ud til alle mulige,« siger hun.

Lærke Hansen fik en rykker, fordi hun for fire måneder siden var ude for et færdselsuheld, hvor en person kørte op i hendes bil bagfra. Der lavede politiet en nødrykning af bilen ud i nødsporet, så trafikken kunne køre videre, siger hun.

Omkostningerne havde Lærke Hansen sendt ind til sin forsikring, som hun stadig afventer tilbagemelding fra, lyder det.

Derfor kom rykkeren i sig selv ikke bag på hende. Men det gjorde beløbene. Og de mange sider.

»Først havde jeg ikke set navnene på de mange sider, så jeg troede, at jeg havde modtaget for over 26.000 kroner i bøder. Der var nemlig én af rykkerne, der lød på 26.000,« siger Lærke Hansen.

Hun kørte op til sin kærestes forældre sammen med kæresten, helt ude af den, fordi hun troede, hun pludselig skyldte så mange penge.

Men pludselig stod det klart, at det slet ikke var bøder til hende.

Hun og kæresten ringede derfor til Sydsjællands- og Lollandfalsters Politi fredag og fortalte, hvad der var sket:

»Først fik vi at vide, at det ikke kunne være rigtigt. Vi oplyste journalnummeret, som betjenten slog op, og så sagde han, 'nå ja, det kan jeg da godt se, det er da godt nok noget af en brøler.'«

Stabschef Katrine Kaldahl, der har ansvar for politikredsens datasikkerhed, siger i politiets pressemeddelelse, at »der er tale om en menneskelig fejl, og vi har i overensstemmelse med reglerne om databeskyttelse anmeldt hændelsen til Datatilsynet og Rigspolitiet.«

»Vi vil naturligvis gennemgå vores arbejdsgange for at se på, hvad vi kan gøre for at undgå, at lignende hændelser sker fremover.«