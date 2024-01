»Helt i skoven«, »et kæmpe hul« og »grotesk«.

Der bliver ikke lagt fingre imellem, når flere retsordførere i dag kommenterer B.T.'s afsløring om salg af klip i kørekortet.

Det viser sig nemlig, at klip i kørekortet er en handelsvare på det sorte marked i lukkede Facebook-grupper.

Og fremgangsmåden er endda ganske simpel. To anonyme svindlere har over for B.T. fortalt, at de blot skal bruge et bøde-ID, hvorefter de kan ringe til politiet og påstå, at de har kørt den pågældende bil.

En detalje, der falder flere ordførere for brystet.

»Jeg har da aldrig hørt mage. Det virker helt vanvittigt på mig, kan jeg roligt sige, og jeg vil helt sikkert have justitsministeren til at undersøge det her,« siger Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, og fortsætter:

»Vi har i forvejen svært nok ved at inddrive bøder i Danmark, og hvis man så ovenikøbet kan handle med sanktioner som et klip i kørekortet? Det hører jo ingen steder henne.«

Politiet oplyste tirsdag til B.T., at man foretager en kontrol, når en person ringer ind og oplyser, at vedkommende har kørt en andens bil. Det gør man ved at »vurdere om alder og køn på den fotograferede fører kan stemme overens med den, der påtager sig ansvaret«.

Med andre ord: Hvis du blot er af samme køn, og aldersmæssigt kan vurderes til at være på nogenlunde samme alder som den blitzede bilist, kan du over telefonen overtage vedkommendes klip.

På den måde kan bilister, der kører ulovligt og normalvis havde mistet kørekortet, fortsat færdes på vejen, hvis de har betalt sig fra at få fjernet ét eller flere klip.

Og netop derfor er Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofod, også ganske frustreret.

»Det virker helt i skoven og som et kæmpe hul, der bare skal lukkes ned med det samme,« siger han og uddyber:

»Det her er jo efter alt at dømme folk, der i forvejen har brugt deres klip, og som gerne vil have dem taget, så de igen kan køre vildt. Dem skal vi ikke have ud på vejene, og det må ikke være muligt for dem at omgås reglerne så nemt.«

B.T. har rakt ud til justitsministeriet, men her henviser man til Socialdemokratiets retsordfører, Bjørn Brandenborg, der også er overrasket over letheden i denne svindel.

»Det, som du beskriver, lyder helt grotesk. Det må bare ikke ske, og jeg synes, det er noget, vi skal være opmærksomme på,« siger han og uddyber:

»Der er en del af de her sager om året, så det handler selvfølgelig om, hvor man skal bruge sine ressourcer, men jeg tænker da klart, at vi skal spørge os selv, om det her kan undgås.«

B.T. har kontaktet Midt- og Vestjyllands Politi, der varetager det såkaldte Politiets Administrative Center, hvor man kan ringe ind og klage over sin bøde.

»Vi kan oplyse, at vi løbende justerer kontrolindsatsen og aktuelt er ved at vurdere kontrolindsatsen på ATK-området, herunder om den er tilstrækkelig effektiv til at spotte borgere, der uretmæssigt påtager sig føreransvaret,« skriver politikredsen i et skriftligt svar og fortsætter:

»Det vil dog være svært at gøre det fuldstændig umuligt at svindle inden for dette område, med mindre eksempelvis, at de cirka 30.000 borgere, der årligt er involveret i en ATK-sag, der medfører et klip i kørekortet, er nødsaget til at møde fysisk op på en politistation for at påtage sig skylden for den pågældende færdselsforseelse.«