Der var engang, hvor de fleste smartphones brugte batterier, som man let kunne tage ud og udskifte.

Og selvom det kan virke som meget længe siden, kan det være på vej tilbage.

For en ændring i en gennemgribende EU-lov betyder, at alle elektroniske enheder – herunder telefoner – skal have letudskiftelige batterier. Det skriver Android Authority.

I dag er det sådan, at på de fleste smartphones er der limet to stykker glas til en metalramme.

Derfor er det ikke muligt at tage bagsiden af telefonen af.

Men fra begyndelsen af 2027 skal det være slut. For ifølge EU-parlamentarikerne må det ikke længere kræve et specialværktøj at udskifte batteriet.

Det kommer til at udfordre techgiganter som Apple, Google og Samsung, der bliver nødt til at ændre drastisk i måden, telefoner bliver designet på.

Og de første forandringer melder allerede deres ankomst i efteråret 2024. For tidligere på året blev det besluttet i EU, at alle telefoner, tablets og kameraer, der sælges i EU, skal have samme oplader – nemlig en USB-C oplader.

Det er blandt andet, fordi tech giganter som Apple tjener mange penge på at sælge sine egne særlige lightning-opladere, der kun passer til Apple-produkter.

Lovændringen er et forsøg på at skære ned på miljøaffaldet.