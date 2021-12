Tirsdag eftermiddag udspillede der sig en – mildest talt – uheldig situation på Shell-tanken i Ravnstrup nær Viborg.

En lastbil ramte nemlig tankstationen, hvilket medførte et mærkværdigt syn.

Det fortæller retaildirektør i DCC Energi, der driver Shell stationerne i Danmark., Søren Møller Maretti, til B.T.

»Det får simpelthen siden af taget og dele af det til at kollapse. Det er heldigvis meget sjældent, vi ser sådan nogle uheld, men han har altså ramt meget uheldigt,« fortæller han.

Sådan så det ud tirsdag eftermiddag ved Shell-tanken i Ravnstrup. Vis mere Sådan så det ud tirsdag eftermiddag ved Shell-tanken i Ravnstrup.

Det har betydet, at tankstationen i Ravnstrup – for nu – er afspærret og lukket for salg. Og det bliver den ved med at være, indtil skaderne er blevet tilset af fagfolk, der skal vurdere, hvorvidt taget kan repareres, eller om det skal udskiftes.

»Af sikkerhedshensyn har vi spærret helt af, fordi vi ikke kan vurdere, om der er risiko for sammenstyrtning,« fortæller Søren Møller Maretti og fortsætter:

»Vi vil selvfølgelig hellere være på den sikre side, så der ikke er nogen, der kommer til skade.«

Han vedkender, at det er en ærgerlig situation, men – som han siger – »det er, hvad der kan ske.«

Ifølge ham handler det nu om, hurtigst muligt, at få taget tilset og repareret, så de kan få biksen op at køre igen.

Det er dog endnu uvist, hvornår tankstationen igen kan slå dørene op og servicere kunder.

Heldigvis var der ingen, der kom til skade i uheldet, hvorfor sagen blev løst uden om politi og beredskab.

B.T. har været i kontakt med Midt- og Vestjyllands Politi, der bekræfter, at politiet ikke har været til stede ved episoden.