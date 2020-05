Onsdag aften blev Velalagan Thambirajah fra Hedensted ved et uheld låst inde i Jem & Fix.

Han kom ti minutter før lukketid og skulle hurtigt ind og købe nogle træbrædder, så han tidligt næste morgen kunne gå i gang med at renovere sit hus.

Foran butikken møder han butikschefen, der går og rydder op:

»Jeg spørger, om de er ved at lukke. Det var de. Så jeg siger, jeg skynder mig,« fortæller Velalagan Thambirajah.

Den 49-årige mand skynder sig derfor igennem butikken og ud i varegården bagved, hvor brædderne er. Han får hurtigt samlet de ting, han skal bruge. Men da han tre minutter over syv går hen til porten, der skiller butik og gård ad, er den låst. Velalagan Thambirajah kan ikke komme ud af butikkens gård.

»Jeg banker hårdt, sparker og råber i næsten fem minutter. Der sker ikke en skid,« siger Velalagan Thambirajah.

Han vælger herefter at ringe til politiet, der prøver at få fat i butikschefen og vagtselskabet. Men Velalagan kan ikke vente. Han skriver derfor en besked på hjembyens Facebookgruppe, hvor han spørger om hjælp.

Opslaget får meget opmærksomhed, og pludselig ringer butikslederen til ham.

»Hun kommer og hjælper mig, og jeg bliver lukket ud klokken otte,« fortæller Velalagan.

Velalagan Thambirajah tog dog situationen helt roligt:

»Jeg vidste da godt, jeg kom ud på et eller andet tidspunkt, så jeg gik slet ikke i panik. Jeg er ikke sådan en type. Jeg tager det meget roligt.«

Alligevel beklager Jem & Fix situationen:

»Der er tale om en menneskelig fejl. Kunden bliver desværre låst ude i vores varegård. Han bliver overset i vores lukkerunde, som skal sikre, at alle er ude, før vi lukker. Han er simpelthen blevet overset. Det er vi utroligt kede af. Det er en situation, der ikke må ske. Vi kommer til at kigge på vores procedurer og sikre, at det ikke sker igen,« siger Peter Nybroe, driftchef i Jem & Fix.

Velalagan fik også en personlig undskyldning fra regionchefen i Jem & Fix, der ringede ham op, da han var kommet hjem.

»Hun siger mange gange undskyld og siger, at jeg får nogle lækkerier fra dem. Dem vil hun komme med en dag,« fortæller Velalagan.

Det bekræfter driftschefen Peter Nyboe overfor B.T. og siger, at Velalagan vil modtage en kurv som undskyldning for det besvær, de har været skyld i.

Dagen efter hændelsen måtte Velalagan dog tilbage til Jem & Fix. Huset skulle nemlig stadig renoveres.

Heldigvis stod hans fyldte kundevogn med træbrædder dog klar til ham i butikken fra dagen før.

I butikken mødte han også butikschefen, der var på arbejde dagen forinden.

»Hun fortalte, at hun troede, jeg var kørt hjem i stedet for at gå ind i butikken, da de var ved at lukke,« siger Velalagan Thambirajah.