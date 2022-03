Ruslands invasion af Ukraine har kostet kassen for et af Danmarks største pensionsselskaber med 325.000 medlemmer.

Helt konkret har pensionsselskabet PKA tabt 600 millioner kroner på komme af med de russiske investeringer, skriver finans.dk.

»Vi har naturligvis besluttet at afhænde alle russiske investeringer i det omfang, at det er muligt og økonomisk ansvarligt, men markedet for at sælge russiske aktiver eksisterer ikke længere,« oplyser PKA’s investeringsdirektør, Michael Nellemann Pedersen, til mediet.

PKA er på ingen måde eneste pensionsselskab, der har solgt ud af sine russiske investeringer.

Støtter du, at dit pensionsselskab sælger alle investeringer i Rusland, selv om det koster mange millioner i tab?

PensionDanmark med 790.000 medlemmer har solgt alt, hvad de havde i Rusland.

Deres tab er dog knap så voldsomt som PKA.

Cirka 100 millioner kroner har PensionDanmark mistet.

»Men hvis vi ikke var begyndt så tidligt, som det har været tilfældet, ville tabet have været betydelig større,« oplyser PensionDanmarks investeringsdirektør, Claus Stampe, til finans.dk.