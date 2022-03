Han er kendt som et af tidens største renæssancemennesker, og han har skabt en af de mest værdifulde malerier i verden, Mona Lisa.

Den verdensberømte kunstner og videnskabsmand Leonardo da Vinci ville dog nok vende sig i sin grav, hvis han fandt ud af, hvad han her 500 år senere må lægge navn til i det københavnske natteliv.

Gothersgade er en af de allermest populære festgader i det indre København. Men nu har en af gadens velbesøgte restaurationer gjort sig uheldigt bemærket på grund af dårlig rengøring.

Fødevarestyrelsen var i sidste måned på kontrolbesøg på Da Vinci Bar, der ligger i en kælder på Gothersgade og er udsmykket med Leonardos da Vincis berømte og betagende motiver.

Fødevarestyrelsens tilsynsførende var dog alt andet end imponeret over det ulækre syn, der dukkede op under kontrolbesøget.

'Det indskærpes, at fødevarer i alle led skal beskyttes mod kontaminering, der kan gøre dem uegnede til konsum eller sundhedsfarlige,' skriver Fødevarestyrelsen i sin kontrolrapport og fortsætter:

'Der er konstateret cigaretaske på isterninger i isterningmaskine samt i beholder, der benyttes til opbevaring af isske.'

Det er ikke første gang, at Vinci Bar får kritik for deres snavsede isterningmaskine. Det samme forhold udløste en indskærpelse under et kontrolbesøg i september måned sidste år.

En indskærpelse er det samme som en advarsel og udløser to opfølgende, gebyrlagte kontrolbesøg. Allerede i første forsøg kunne Fødevarestyrelsen dog konstatere, at Da Vinci Bar ikke havde taget indskærpelsen alvorligt.

'På metalpladen indvendigt i maskinen er der snavsede belægninger i kanterne og bag metalpladen. Derudover er der forekomst af cigaretaske på flere af isterningerne i maskinen. På hylden over beholder med isske ligger der et skod og aske, som formentlig er drysset ned i beholderen med isske og derefter overført til ismaskinen,' står der i kontrolrapporten.

Fødevarestyrelsen fandt også belægninger af støv på filteret uden på isterningmaskinen, og der var snavsede belægninger på gulvfliser og rør under isterningmaskinen.

En tilstedeværende medarbejder kasserede straks isterningerne og gik i gang med at gøre rent. Det ændrede dog ikke ved, at Da Vinci Bar fik en sur smiley og en bøde, som blev takseret til 5.000 kroner af Fødevarestyrelsen.

Leonardo da Vinci var en italiensk maler, der levede i 14-1500-tallet. Når man nævner hans navn, tænker de fleste automatisk på Mona Lisa, som er et af hans allermest berømte kunstværker. Ud over at male var da Vinci også billedhugger, arkitekt, videnskabsmand og opfinder. Foto: Unknown Vis mere Leonardo da Vinci var en italiensk maler, der levede i 14-1500-tallet. Når man nævner hans navn, tænker de fleste automatisk på Mona Lisa, som er et af hans allermest berømte kunstværker. Ud over at male var da Vinci også billedhugger, arkitekt, videnskabsmand og opfinder. Foto: Unknown

Styrelsen måtte desuden indskærpe over for Da Vinci Bar, at der ikke må være direkte adgang fra barens toiletter til lokaler, hvor der håndteres fødevarer.

Fødevarestyrelsen konstaterede, at en skydedør til toiletforrummet med udgang til lokale med isterningemaskine var defekt og ikke kunne lukkes. Forholdet medfører yderligere to gebyrbelagte, opfølgende kontroller.

Mikael Meldgaard, der er manager for Da Vinci Bar, understreger i en skriftlig kommentar til B.T., at man har rettet op på de forhold, som Fødevarestyrelsen »helt korrekt« har påpeget.

»Der er tale om en menneskelig fejl og et svigt i overholdelsen af vores egne interne regler og procedurer. Vi har et stort fokus på at give vores gæster de bedste oplevelser – og så skal der selvfølgelig være styr på rengøringen og reglerne skal overholdes. Derfor har jeg også haft en alvorlig samtale med den daglige leder og indskærpet, at der skal være styr på det her,« siger barmanager Mikael Meldgaard.

Da Vinci Bar er ejet af Rekom Group, som er Danmarks største nattelivskoncern, og som driver over 100 barer og natklubber i hele landet, heriblandt kæderne Craizy Daisy, Heidi's Bierbar og Buddy Holly.

Det nylige kontrolbesøg fandt sted fredag 4. februar i uge 5, som var den uge, hvor de daværende coronarestriktioner bortfaldt.