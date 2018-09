Inden for kort tid er det sandsynligt, at et trecifret antal medarbejdere hos Danmarks Radio står uden job. Det skyldes regeringens og Dansk Folkepartis store spareplan, hvor 20 procent af public service-mediets budget ryger.

B.T. har talt med radioværterne Christina Bjørn og Alex Nyborg Madsen samt Clement Kjærsgaard om deres og DRs situation.

»Det er egentlig ventetiden og uvisheden, der er det værste. Det er klart, at der er en trykket stemning. Det bringer minder fra 'The Voice' for ti år siden, hvor der også var en stor sparerunde,« siger Christina Bjørn, der har været vært på P7 Mix siden 2012.

Her ses Christina Bjørn sammen med Christoffer Gregersen fra DR P7 Mix. Foto: DR

»Jeg tror ikke, P7 MIX er i farezonen. Det er en kanal, som er meget billig at drive i forhold til så mange andre. Man ville ikke vinde så meget ved at lukke den,« siger hun og lægger vægt på, at det ville være underligt at lukke en digital kanal, som hun mener er fremtiden.

»Men det kan jo være, at vi alle får et granatchok.«

Christina Bjørn er deltidsansat hos DR, og ved siden af arbejdet som radiovært er hun selvstændig speaker og tekstforfatter. Så på trods af, at hun har en interesse i, at det kører godt for de kommercielle kanaler, mener hun alligevel, at der skal være plads til et stærkt DR.

»Er vi alle interesserede i, at det bliver et stort reklameshow? Eller at vi skal betale per gang, vi skal se noget? Det tror jeg ikke er det, som danskerne vil have.«

Alex Nyborg Madsen

Alex Nyborg Madsen fortæller, at han som sådan ikke frygter at bliver fyret, men han ærgrer sig til gengæld over, at DR skal spare knap 700 millioner kroner. Foto: Asger Ladefoged

Den 58-årige radiovært har været tilknyttet DR på freelance- og fast basis siden 1984.

»Jeg tænker jo det samme som de fleste DR-medarbejdere. Det er en tid præget af usikkerhed. Personligt forsøger jeg bare at gøre det, jeg plejer,« siger han og uddyber:

»Selvfølgelig tænker man over det. Jeg er nok typen, der ikke tager alle sorgerne på forskud. Det er ikke sådan, at jeg løber rundt med en eller anden skræk eller plan b.

Nyborg Madsen er dog overbevist om, at han selv og P4 overlever, når manden med leen kigger forbi.

»Jeg har vanvittigt svært ved at forestille mig, at den store kniv rammer P4. Det ville være meget ulogisk i forhold til de udmeldinger, der er kommet i forbindelse med medieforliget. Lige præcis P4 er en ting, som markedet ikke leverer. Det er regionale nyheder, regional service og journalistik tæt på borgerne.«

Alex Nyborg Madsen holder sig normalt fri af at komme med storpolitiske meldinger, men lige denne gang mener han, det er vigtigt at komme til orde.

»Jeg synes, at nedskæringen er unødvendig hård. Jeg er heller ikke pjattet med tanken bag,« siger han.

Han mener, det er vigtigt, at man har en stor og uafhængig spiller på markedet.

DR's generaldirektør' Maria Rørbye Rønn' har allerede afskediget en direktør. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»I hele den her snak om fake news er jeg ret stolt af at være en del af et sted, hvor man i udgangspunktet er politisk uafhængig og har til opgave at give et nuanceret blik på alt. Derfor synes jeg, det er det helt forkerte sted at spare.«

Clement Kjersgaard

Den karismatiske vært er ikke fastansat hos DR, men programmerne 'Vi ses hos Clement' og 'Debatten' kan i princippet godt være på blokken, når kniven skal svinges.

»Der er intet, der er sikkert. Men jeg har været meget vant til at forhandle programmer fra sæson til sæson. Så det er en lidt anden virkelighed for mig,« siger han og tager snakken om DR og public service over i et lidt større perspektiv:

»Den besparelse, vi taler om, er en ekstremt dramatisk besparelse. Der er masser af virksomheder, der har løbende sparerunder, men en så voldsom beskæring bliver mærket af alle og alle steder.«

Clement Kjersgaard mener, at man skyder helt forbi målet, hvis man tror, at nedskæringer hos DR betyder, at danske private medier vinder. Det er de store internationale spillere, som vinder på det. Foto: Nikolai Linares

Han er overbevist om, at det ikke kommer til at gavne de private danske medier, at man skærer Danmarks Radio med 20 procent svarende til omkring 700 millioner kroner.

Clement Kjersgaard mener derimod, at internationale aktører som Facebook, Google og Netflix får gavn af, at DR bliver svækket.

»Hvis man skal svinge sig helt op på den store hest, så har DR altid været til debat. At vi kan tage den debat og har journalister, man kan stille til ansvar, er demokratisk rigtig sundt,« siger han og fortsætter:

»Det er usandsynligt svært at stille selskaber som Facebook og Google til ansvar. På den måde handler det også om ansvarlighed og tydelighed, og at vi har et kolossalt behov for gennemsigtighed og demokrati.«