I uge 31 var der 429 bekræftede tilfælde af covid-19 mod 227 ugen før, oplyser Statens Serum Institut.

Antallet af smittede med coronavirus i uge 31 er på niveau med det, der blev set i begyndelsen af maj. Det skriver Statens Serum Institut (SSI) i en meddelelse.

I uge 31 var der 429 bekræftede smittetilfælde, mens der ugen før var 227 tilfælde. Stigningen er dog ikke alarmerende ifølge faglig direktør i SSI Kåre Mølbak.

»Men stigningen viser, at vi stadig er i en epidemi, og vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at kontrollere den,« siger han i meddelelsen.

Det højeste antal smittede ses i Ringsted, hvor der blandt andet er 79 bekræftede smittetilfælde blandt ansatte på Danish Crowns slagteri.

»Noget af stigningen skyldes det udbrud, der er på Danish Crown i Ringsted, men der er også tegn på mere smittespredning i Danmark generelt,« lyder det fra Kåre Mølbak.

