Tirsdag holder butikskæden Ilva lukket over hele landet.

Ilvas 900 medarbejdere holder fri fra kasselinjer og kundeservice for i stedet at sætte kursen mod Odense – af en særlig grund.

Tirsdag den 17. maj inviterer boligkæden nemlig alle medarbejdere til en stor fest for at fejre sidste års tilfredsstillende resultat, og det betyder, at alle Ilvas forretninger holder lukket.

Det oplyser boligkæden i en pressemeddelelse.

»Alle vores medarbejdere har leveret en fantastisk indsats, hvor de virkelig har levet op til vores værdier om at være agile, ansvarlige og ét team,« lyder det fra administrerende direktør i Ilva, Rami Jensen.

Ilva kunne gå ud af regnskabsåret 2020/21 med en omsætning, der lød på 1,7 milliarder kroner og et driftsresultat på knap 100 millioner kroner.

»Det vil vi gerne sige tak for med en stor fest, hvor vi sammen kan markere det flotte resultat,« siger han.

Festen for boligkædens ansatte bliver afholdt i unikke omgivelser i DOK 5000 på havnen i Odense. Her lyder temaet på sommerfest, hvorfor medarbejderne skal gøre sig klar på »sommergames og temabarer«, der skal sikre den rette stemning.

Men selvom festen er en fejring af alle medarbejderne, der har været med til at sikre boligkædens flotte resultat, vil dagen også blive brugt på at hylde enkelte medarbejdere med specielle priser.

Rami Jensen ser frem til festen og håber på fuldt hus.

»Vi vil gerne have så mange af vores kolleger med til festen som muligt, og det er også derfor vi har valgt at holde vores bolighuse lukket den 17. maj, så alle medarbejdere har fri til at deltage,« siger Rami Jensen.

Så hvis du havde planer om at lægge vejen forbi Ilva på tirsdag, kommer du altså til at gå forgæves.

Ilva har 43 butikker i Danmark.