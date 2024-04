Et 69-årigt dansk-israelsk gidsel i Gaza er ifølge Hamas blevet dræbt i et israelsk luftangreb.

Det skriver TV 2.

Ifølge tv-stationen er der tale om det dansk-israelske gidsel Itzik Elgarat, der blev erklæret død af Hamas den 9. marts 2024.

B.T.'s mellemøstkorrespondent Jotam Confino fortæller, at Hamas' udmeldinger om døde gidsler kan være en del af en PR-krig.

»Hamas offentliggør jævnligt videoer med gidsler, der er blevet slået ihjel. Men det er svært at få bekræftet. Det kan godt vise sig at være rigtigt, men det kan også være løgn. Det er sket, at et løsladt gidsel tidligere har været meldt dræbt,« siger Jotam Confino og fortsætter:

»Det er en del af en strategi, hvor Hamas lægger psykisk pres på befolkningen. Gidslerne er et nationalt traume, og ved at påstå, at gidslerne er slået ihjel, håber man at israelerne vil vende sig imod Israels regering og premierminister Benjamin Netanyahu«.

Ifølge TV 2 er det Hamas' officielle talsmand, Abu Ubaida, der har identificeret Itzik Elgarat som en ud af tre gidsler, der skulle være blevet dræbt i et israelsk luftangreb. Dødsfaldet er ikke bekræftet af israelerne.

Itzik Elgarat blev taget som gidsel af Hamas under terrorangrebet 7. oktober 2023. TV 2 har talt med hans bror Daniel Egarat, der fortæller til TV-stationen, at han talte med sin bror den formiddag, terrorangrebet fandt sted 7. oktober 2023.

Og siden har han ikke hørt fra sin bror.

»Vi har fået dårligt nyt om, at hans liv er i fare. Den israelske efterretningstjeneste fortæller os, at de frygter, at der er sket ham noget. Men de har ikke nok information til at give os et officielt svar,« siger Daniel Elgarat til TV 2.

Jotam Confino fortæller, at han også har været vidende om, at det dansk-israelske gidsel har været erklæret død af Hamas på Telegram.

Jotam Confino, der er mellemøstkorrespondent for B.T., mener, at Hamas har vundet PR-krigen. Foto: Privat Vis mere Jotam Confino, der er mellemøstkorrespondent for B.T., mener, at Hamas har vundet PR-krigen. Foto: Privat

»Problemet er bare, at vi ikke ved, om det er rigtigt, eller om det er en del af Hamas’ propaganda,« siger Jotam Confino, der også hæfter sig ved, at Hamas påstår, at gidslerne er døde i et israelsk luftangreb.

»Hvis familierne til gidslerne tror på, at Israel slår sine egne borgere ihjel, vil der komme yderligere pres på den israelske regering, og status lige nu er, at Hamas er lykkedes med PR-krigen. Der er omfattende demonstrationer mod regeringen, og israelerne er splittede,« siger han.

»Alt handler om israelske krigsforbrydelser og terrorangrebet og gidslerne lader til at være glemt. Hamas har her et halvt år efter terrorangrebet vundet PR-krigen,« siger Jotam Confino.

I alt blev 250 israelere taget til fange under terrorangrebet 7. oktober 2023.

Tidligere på året meldte Israel ud, at flere end 30 af de tilbageværende 136 gidsler i Gaza var døde.

Så sent som lørdag i denne uge fandt de israelske myndigheder liget af et israelsk gidsel i byen Khan Younis i Gazastriben.

Israel sætter dog ikke navne på gidslerne.