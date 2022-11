Lyt til artiklen

Alle gode gange tre, lyder et gammelt ordsprog.

Det kom i den grad til at gå i opfyldelse for en bornholmsk kvinde, som fik en – skulle det vise sig – genial idé.

En fredag morgen ved halv syv-tiden sad den midaldrende bornholmske kvinde med en kop kaffe og gjorde klar til at spille Lotto og Eurojackpot.

Som hun plejer at gøre.

Men denne fredag fik hun lyst til at prøve noget nyt og købte skrabeloddet 'Tropefugle' via Danske Spils hjemmeside, skriver spilletjenesten i en pressemeddelelse.

»Først vandt jeg 100 kroner, og så kunne jeg jo godt spille en til. Så vandt jeg 500 kroner – fedt, mand – og så prøvede jeg én gang til,« fortæller kvinden til Danske Spil.

Tredje skrabelod havde hun ikke tid til selv at skrabe, så bornholmeren klikkede på 'autoskrab' og fulgte ikke rigtig med i, hvad der skete på skærmen, mens loddet blev skrabet.

Men så bemærkede hun, at der stod »Tillykke, du har vundet« på skærmen.

Det, der skete derefter, fik hende for alvor til at spærre øjnene op.

»Og så stod der et beløb, og det blev bare ved med at rulle. Indtil der stod 1.000.000! Så var jeg nær faldet ned af sofaen. Det var meget uvirkeligt,« fortæller kvinden, der ønsker at være anonym, til Danske Spil.

Hun var så overbevist om, at det måtte være en fejl, at hun ringede til Danske Spil samme fredag morgen klokken 9, da spiltjenestens telefoner åbnede.

Her lød den glædelige besked, at jo; den var skam god nok. Bornholmeren havde virkelig vundet en million kroner.

»Lige nu prøver jeg bare at lande i det. At jeg er millionær. Det er meget, meget uvirkeligt, for jeg har aldrig haft mange penge – altså, jeg har ikke manglet noget, men de falder på et tørt sted,« siger hun.

Kvinden har besluttet at bruge tre fjerdedele af gevinsten på det, hun kalder 'praktiske og fornuftige ting', mens de resterende 250.000 kroner skal gå til 'sjov og ballade'.

Hun har allerede købt en ny bil, som både skulle være praktisk og god til sjov og ballade, for nogle af de penge, hun vandt.

Hvilken af de to kategorier, den investering går ind under, melder historien ikke noget om.