Podcasten 'Serial' satte nye standarder for, hvor vidt og bredt en podcast kan nå ud, da den i første sæson dykkede ned i en drabssag fra 1999.

Her blev Adnan Syed dømt til livstid for drabet på sin ekskæreste Hae Min Lee, som han gik i skole med. Han har hele vejen igennem erklæret sig uskyldig.

For næsten otte år siden tog 'Serial' sagen op og satte spørgsmålstegn ved dommen samt Adnan Syeds juridiske rådgivning. Podcastserien fik flere til at tvivle på Adnan Syeds skyld, da beviserne blegnede og andre potentielle gerningsmænd dukkede op. Sagen vakte så stor opsigt, at selv HBO lavede deres egen dokumentarserie om den.

Mandag valgte en dommer så at lytte til anklagerne i Baltimore. De havde anmodet om, at dommen skulle frafaldes, da de ikke længere følte sig sikre på, at dommen var korrekt. Det skriver CNN og Independent.

Som årsag fremlagde dommer Melissa Phinn blandt andet, at der var materiale i statsundersøgelsen af sagen, som ikke var blevet korrekt overgivet til forsvarsadvokaterne – heriblandt, at der fandtes to andre mistænkte i sagen.

»I betragtning af den forbløffende mangel på pålidelige beviser, der implicerer Mr. Syed, kombineret med beviser, der peger på andre mistænkte, kan denne uretfærdige domfældelse ikke stå ved magt,« sagde den assisterende offentlige forsvarer Erica Suter, Syeds advokat, i en erklæring.

Rettens beslutning kommer efter yderligere et års efterforskning.

Men selvom 41-årige Adnan Syed nu er fri fra fængslet, er han ikke helt 'fri'.

Han skal nemlig holdes i husarrest, mens sagen fortsat efterforskes.

Ifølge statens love har anklagerne nu 30 dage til at finde ud af, om de vil droppe sigtelsen mod Adnan Syed, eller om de forsøge at få ham for retten igen.