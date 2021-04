Øget risiko for kræft hænger over hovedet på cirka 90.000 drenge.

Modsat alle andre børn og unge kan drengene i årgangene 2003, 2004 og 2005 nemlig ikke få en gratis HPV-vaccine. De er afhængige af, at deres forældre betaler flere tusinde kroner for vaccinen.

»Det giver ingen mening. Drengene er netop i alderen for den seksuelle debut. Og fordi de ikke kan blive vaccineret gratis, så bliver det sværere at udrydde HPV, fordi de kan smitte gennem seksuel kontakt. Desuden er de selv i risiko for at udvikle analkræft,« siger speciallæge Kristian Kofoed, der forsker i HPV.

»De knap 4.000 kr., som vaccinen koster, er ikke et problem for de velstillede familier. Men for nogle familier er det en stopklos for at vaccinere deres børn,« siger han.

Pernille Palmelund fra Ølstykke havde ikke råd til at få sin søn vaccineret mod HPV. Først da hun flyttede sammen med sin kæreste, var der plads i en stram privatøkonomi til en vaccine. Privatfoto.

Pernille Palmelund fra Ølstykke er mor til en af de drenge, som ikke får en gratis vaccine.

Hun var meget opsat på, at hendes søn skulle have en HPV-vaccine. Men som enlig mor med en stram økonomi kunne hun ikke finde de 3.900 kr., vaccinen koster.

»Politikerne svigter de her drenge. Jeg kan slet ikke forstå, hvorfor tre årgange bare er blevet overladt til forældrenes pengepung. Jeg havde ikke selv råd til en vaccine til min søn, og det er så frustrerende at stå i den situation som forælder,« siger hun.

Først da hun for nylig flyttede sammen med sin kæreste, var der plads til at købe en HPV-vaccine til hendes søn.

HPV-vaccine: Alle piger fra årgang 1985 eller senere tilbydes gratis HPV-vaccine.

Drenge født den 1. juli 2007 og derefter kan blive vaccineret gratis, indtil de fylder 18 år.

I 2020 og 2021 er der et tilbud om gratis vaccination til drenge født i 2006 og 1. halvdel af 2007 samt unge mænd på 18-25 år, der har sex med mænd.

Alle drenge fra årgang 2003, 2004 og 2005 skal selv betale for vaccinen (16, 17 og 18 år).

Prisen for vaccinen er ca. 3.900 kr. Kilde: Kræftens Bekæmpelse

»Men der er garanteret mange forældre, som har stået i samme situation som mig. Og det er bare ikke fair. Det skaber ulighed og udsætter nogle drenge for en unødig risiko,« siger hun.

Et nyt registerstudie fra analysefirmaet DLIMI viser, at kun 13 procent af drengene, som er født i 2003, 2004 og 2005, er vaccineret for HPV. Det svarer til, at 90.000 af drengene ikke har fået vaccinen.

Og de drenge, som endelig får vaccinen, har typisk de mest velstillede forældre.

For eksempel har 28 procent af drengene i aldersgruppen fået HPV-vaccinen i Hørsholm Kommune, hvor forældrenes pengepung er noget tungere end i Lolland Kommune, hvor kun 4,2 procent af drengene er vaccineret.

(ARKIV) Vaccination i Frankrig den 25. november 2009. Kræft i svælget er gået fra en tobakssygdom til en hpv-lidelse. Alle drenge bør tilbydes gratis vaccination, siger forskere. Det skriver Ritzau, lørdag den 4. juli 2020.. (Foto: FRED TANNEAU/Ritzau Scanpix) Foto: FRED TANNEAU

»Hvis man ikke er dækket af det offentlige og selv skal betale – ja, så er det dem, som har råd til at betale, der køber vaccinen, og det kan skabe en skævvridning,« siger Morten Ring, praktiserende speciallæge i gynækologi i Aalborg.

Både Morten Ring og Kristian Kofoed mener, at staten bør lave et såkaldt catch-up-program for de tre årgange af drenge.

»Manglende vaccination af flere årgange vil generelt kunne forsinke flokimmuniteten og dermed nedsætte reduktionen af HPV-relaterede kræfttilfælde og kondylomer (kønsvorter, red.),« siger Morten Ring.

Men det handler også om at give forældrene information.

»Hvis flere forældre kendte til muligheden for at tilkøbe en vaccination, ville flere sandsynligvis gøre det. Især hvis de kendte til risikoen ved ikke at vaccinere deres drenge,« siger Kristian Kofoed.

Det var den tidligere VLAK-regering og Dansk Folkeparti, som indførte en gratis HPV-vaccine til alle drenge, som er født efter 1. juli 2007.

På finansloven for 2020 fik det nuværende flertal dog udvidet ordningen, så drenge født i første halvår af 2007 og 2006 også er omfattet.

Sundhedsministeriet anslår, at det vil koste cirka 132 mio. kr. at tilbyde gratis vaccine til de tre årgange af drenge.