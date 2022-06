Lyt til artiklen

To dage fuld af fejring.

Det er, hvad den norske prinsesse Ingrid Alexandra torsdag og fredag var hovedperson for, da hendes 18 års fødselsdag, skulle fejres.

En dag, der samtidig markerer, at hun er myndig til at overtage tronen.

Fejringen sker med en smule forsinkelse, da det faktisk var tilbage i januar, at hun fyldte 18, men dengang umuliggjorde coronapandemien fejringen.

Nu er der dog i den grad taget revanche. Det er blandt andet sket med flere flotte gaver som blandt andet en tiara, som først blev båret af prinsesse Ingrid Alexandras tipoldemor, prinsesse Ingeborg af Sverige. Det Danske Kongehus har selvfølgelig også været på banen.