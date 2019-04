En række e-mails med trusler om at sende bomber til prins Harry og hertuginde Meghans bryllup har nu fået konsekvenser.

Afsenderen, 37-årige Mohammed Jibra-Eel Saleh, sendte breve, hvor han advarede om, at brylluppet ’ville blive eksplosivt’, og så kom han med en række bemærkelsesværdige påstande.

Udover truslen skrev han nemlig blandt andet, at han er Spaniens muslimske prins, og at han ’var i krig’ med den britiske royale familie, skriver The Telegraph.

Brevene blev sendt til Kabinetskontoret, prins Andrew hertug af York og Forsvarsministeriet blot 12 dage inden brylluppet.

Under et år efter brylluppet venter hertuginde Meghan parrets første barn. Foto: TOLGA AKMEN Vis mere Under et år efter brylluppet venter hertuginde Meghan parrets første barn. Foto: TOLGA AKMEN

Det kom frem under den retssag, som der er blevet rejst mod Mohammed Jibra-Eel Saleh.

Han sendte en række breve, hvor særligt dem til prins Andrew vakte opsigt.

Her fremgik der nemlig en række mærkelige anklager mod den britiske royale familie.

’Alle jer i den britiske royale familie kommer til at dø for at få mig arresteret og tortureret i fængslet i Holland. Vi er i krig, kælling. Dit barnebarns bryllup bliver eksplosivt,’ stod der blandt andet i et af brevene.

Prins Harry og hertuginde Meghan på deres bryllupsdag. Foto: BEN STANSALL Vis mere Prins Harry og hertuginde Meghan på deres bryllupsdag. Foto: BEN STANSALL

Andre breve med lignende ordlyd er sendt til prins Andrew.

Politiet arbejdede på højtryk for at finde og anholde Mohammed Jibra-Eel Saleh, noget som lykkedes dem to dage inden brylluppet.

På trods af at Saleh erklærede sig ikke skyldig i anklagerne, blev han sidste måned fundet skyldig i tre forhold, hvor han har sendt e-mails med formålet om at skabe frygt og e-mails med deciderede trusler.

Dog skal han nu mentalundersøges, da han under retssagen blev vurderet til ikke at være psykisk stabil nok til at kunne modtage en almindelig straf.