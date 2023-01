Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Grækenlands sidste konge, Konstantin II, vil blive begravet mandag 16. januar. Det oplyser den græske udgave af CNN.

Kongen vil blive begravet som privatperson, men vil blive hædret med et optog i Athen. Samtidig forventes flere prominente kongelige – herunder de danske – at deltage i begravelsen.

Begravelsen vil mod familiens ønske blive af privat karakter. Den tidligere konges familie, der blandt andet består af dronning Margrethes søster, eksdronning Anne-Marie, samt parrets fem børn, havde ellers ønsket en begravelse, der var en statsmand værdig. Men det ville den græske regering ikke støtte op om.

I stedet meldte regeringen efter et møde onsdag ud, at ekskongen ville blive begravet som privatborger, og at begravelsen ville finde sted ved Tatoi-paladset uden for Athen, hvor den græske kongefamilie i sin tid boede, og hvor flere græske kongelige ligger begravet.

Konstantines tre sønner; Philippos, Nikolaos og Pavlos onsdag den 11. januar. Foto: ALEXANDROS BELTES Vis mere Konstantines tre sønner; Philippos, Nikolaos og Pavlos onsdag den 11. januar. Foto: ALEXANDROS BELTES

Dog forlyder det nu, at der også vil blive et optog i Athen fra den metropolitanske katedral i Athen. Ifølge CNN var det netop familiens ønske, at der skulle være et optog.

Det forventes, at en del af Europas kongelige vil deltage i begravelsen.

De græske myndigheder har derfor lovet at stille de sikkerhedsforanstaltninger til rådighed, som er fastsat i protokollen for embedsmænd fra udlandet.

Den græske regering vil også blive repræsenteret ved begravelsen i form af kulturminister Lina Mendoni, mens optoget vil blive ledet af ærkebiskop Hieronymos.

Prinsesse Anne-Marie blev i 1964 gift med kong Konstantin. Foto: Steen Jacobsen Vis mere Prinsesse Anne-Marie blev i 1964 gift med kong Konstantin. Foto: Steen Jacobsen

Ifølge CNN forventes det, at den danske kongefamilie vil deltage i begravelsen, da familien har en tæt forbindelse til ekskongen, der var gift med dronning Margrethes lillesøster Anne-Marie.

Derudover forventes det, at blandt andre den spanske kong Felipe, der er nevø til ekskong Konstantin, vil deltage i begravelsen, ligesom det også forventes, at den britiske prins William vil deltage. Konstantin II var gudfar til prins William.

Derudover vil der formentlig komme repræsentanter fra det svenske og det norske kongehus.

Ekskong Konstantins søster er dronning Sofia af Spanien, der er gift med den tidligere spanske konge, Juan Carlos. Han har de seneste år boet i Abu Dhabi, men ifølge CNNs oplysninger forventes også han at deltage.

Begravelsen vil foregår på Tatoi-paladset i Grækenland. Foto: NF Vis mere Begravelsen vil foregår på Tatoi-paladset i Grækenland. Foto: NF

Historiker ved SDU Michael Bregnsbo kalder den græske regerings beslutning om kongens begravelse som privatperson på Tatoi-paladset for en mindelig løsning:

»Det er et kompromis. Han var jo ikke længere konge af Grækenland, men samtidig har landet forsonet sig med kongen. Så på den måde anerkender man, at han havde en markant betydning for græsk historie, men at monarkiet definitivt er afskaffet,« siger Bregnsbo.

Konstantin II blev konge i 1964 i en alder af 24 år. Samme år giftede han sig med den danske prinsesse Anne-Marie, der dermed blev til den græske dronning Anne-Marie. Parret nåede dog kun at bo sammen i Grækenland i tre år, før de valgte at flygte efter et militærkup og et efterfølgende modkup, der slog fejl. Siden levede parret i eksil i først Rom og siden London.

Militærregimet blev efterfølgende væltet, men det græske monarki blev afskaffet ved en folkeafstemning i 1974.

I mange år efter var stemningen mellem den tidligere konge og Grækenland ikke den bedste, da landet beslaglagde de kongelige ejendomme og insisterede på, at han skulle ansøge om nyt statsborgerskab.

De senere år blev stemningen dog bedre, og i 2013 vendte Konstantin II og dronning Anne-Marie tilbage til Grækenland, hvor de bosatte sig som privatpersoner.

Kong Konstantin døde i Athen tirsdag aften. Han blev 82 år gammel. Han efterlader sig kone, fem børn og ni børnebørn.