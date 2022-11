Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Trods det røde flertal efter valget så taler den højt profilerede Socialdemokrat og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard varmt for regering med Lars Løkke Rasmussens parti Moderaterne.

Han går nu ned i detaljer om den politik, de to partier er enige om.

»Jeg kan klart se flere fællesnævnere med Moderaterne. I særdeleshed vil begge partier løse de udfordringer, der er i sundhedsvæsnet og gennemføre det lønløft, vi også gik til valg på. Det har jeg noteret mig, at Moderaterne også er tilhænger af,« siger Peter Hummelgaard og tilføjer:

»Jeg synes klart, at valgets tale er, at danskerne synes, vi skal gøre alt, hvad vi kan for at afsøge en regering over midten.«

Her er Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, på valgaftenen. Foto: Claus Bech Vis mere Her er Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, på valgaftenen. Foto: Claus Bech

Har du svært ved at se, hvad Socialdemokratiet og Moderaterne er uenige om?

»Nej, jeg kan se masser af ting, vi er uenige om, og det er det, der komplicerer det. Men prøves, det skal det da,« siger han.

B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen er dog overbevist om, at vi ikke får en regering hen over midten.

I stedet har Mette Frederiksen en helt anden plan, vurderer han.

»Mette Frederiksen er nødt til at afsøge muligheden, fordi hun har lovet det under hele valgkampen, men det vil være ren proforma,« siger han og fortsætter:

»Efter en eller to dronningerunder vil Mette Frederiksen konstatere, at det er umuligt at danne en regering hen over midten

Foreløbig har Mette Frederiksen klokken 11 besøgt dronning Margrethe for at orientere om valgresultatet.

Peter Hummelgaard slår da også fast, at det er op til Mette Frederiksen at stå for forhandlingerne til ny regering, og nu er han kommet med sit syn på fordele ved en regering hen over midten med Moderaterne.