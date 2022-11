Lyt til artiklen

»Det, vi bliver vidner til nu, er et politisk skuespil.«

Sådan siger B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen om det drama, der følger efter selve valghandlingen. Dramaet om selve magten.

Da valgresultatet lå klar, meldte statsminister Mette Frederiksen (S) ud, at regeringen går af – og at hun som kongelig undersøger nu vil afsøge muligheden for at danne en regering hen over midten.

Præcis som Mette Frederiksen havde lovet, da hun udskrev valget for snart en måned siden.

Ikke desto mindre er Joachim B. Olsen overbevist om, at vi ikke får en sådan regering.

I stedet har Mette Frederiksen en helt anden plan, vurderer han.

»Hun har aldrig ønsket en regering hen over midten,« siger Joachim B. Olsen om Mette Frederiksen og Socialdemokraterne.

Derfor kommer et 'politisk skuespil' til at udspille sig de kommende dage, vurderer B.T.s politiske kommentator.

Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt

»Mette Frederiksen er nødt til at afsøge muligheden, fordi hun har lovet det under hele valgkampen, men det vil være ren proforma,« siger han og fortsætter:

»Efter en eller to dronningerunder vil Mette Frederiksen konstatere, at det er umuligt at danne en regering hen over midten.«

Det åbner ifølge Joachim B. Olsen for tre mulige regeringskonstellationer:

S-SF-R, S-SF – eller en ren Socialdemokratisk regering som før valget. Men han vurderer ikke, at de tre muligheder er lige realistiske. Slet ikke, endda.

»Den eneste regering, hun kan lave uden at gå på kompromis med sin egen fortælling, er en S-SF-R-regering,« siger Joachim B. Olsen.

Han tilføjer, at en ren Socialdemokratisk regering bør være helt udelukket, idet De Radikale aldrig vil gå med til det.

Partiet pressede valget igennem – netop fordi De Radikale ikke længere ville acceptere en etpartiregering.

Så selv om det netop overståede valg har efterladt et noget anderledes og broget folketing og et yderst spinkelt flertal til rød blok på 90 mandater – uden Lars Løkke Rasmussen og Moderaternes stemmer – tror Joachim B. Olsen snart den nye regering vil være på plads.

»Der kommer til at gå lidt længere tid, end vi er vant til, men ikke ret meget,« lyder hans vurdering.

»Jeg vil tro, vi skal igennem tre dronningerunder. I så fald vil der nok gå halvanden til to uger før den nye regering er på plads,« slutter Joachim B. Olsen.