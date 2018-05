Efter Søren Pind tirsdag med øjeblikkelig virkning har forladt dansk politik, åbnede der sig en plads i Folketinget. Den er allerede nu blevet besat.

Til DR oplyser Martin Geertsen, der var folketingsmedlem for Venstre fra 2011 til 2015, at han har takket ja til at træde ind i Folketinget, efter Søren Pind er stoppet som uddannelses- og forskningsminister og har forladt dansk politik.

Det er dog med blandede følelser, at han vender tilbage.

»Jeg danser ikke på bordet. Jeg har kendt Søren Pind igennem 25 år, så derfor er det på det personlige plan en trist dag - og det er også en trist dag for Venstre,« fortæller Martin Geertsen til DR og forklarer, at han har vidst det gennem et stykke tid og derfor var forberedt på, at det ville ske.

Til Berlingske forklarede Søren Pind tirsdag, at han har truffet beslutningen om at stoppe som minister og forlade dansk politik, fordi han føler sig 'tømt'.

»Jeg føler mig tømt. Jeg har kæmpet med hver en fiber i min krop for dét, jeg troede på i alle år. Jeg har brugt enorme kræfter på det, og jeg mangler den sidste sultne energi,« siger Søren Pind.

På Facebook uddybede han efterfølgende med følgende:

'Politik har for mig aldrig været et levebrød eller en karriere. Jeg har hver dag følt, jeg har tjent. Og personligt kender jeg ikke til noget mere ærefuldt. Men nu føler jeg, jeg har aftjent min værnepligt. Jeg forlader derfor mit ministerium og Folketinget.'

Udover Søren Pind meddelte Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) også tirsdag, at han stopper som minister. Han fortsætter dog i Folketinget indtil næste folketingsvalg.

Det vides endnu ikke, hvem der skal overtage ministerposterne. Onsdag morgen vil statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) gå til dronningen for at foretage justeringer i regeringens sammensætning.