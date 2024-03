Inger Støjberg og Alex Vanopslagh står fast.

De vil simpelthen ikke have, at kvinder skal tvinges i Forsvaret.

De står så fast, at de er klar til at nedlægge veto mod planen.

Til det siger Henrik Qvortrup, der er B.T.s politiske analytiker:

Alex Vanopslagh (LA) og Inger Støjberg (DD) står fast på, at de vil nedlægge veto mod at tvinge kvinder i det danske forsvar. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Det er noget af en krigserklæring i forhold til et bredt samarbejde på forsvarsområdet. Men forligstraditionen er nu engang sådan, at de kan nedlægge veto, og dermed kommer der ingen kvindelige værnepligtige, hvis de står fast,« siger han.

Liberal Alliances Alex Vanopslagh og Danmarksdemokraternes Inger Støjberg gør det i Berlingske klokkeklart, at de ikke har tænkt sig at give sig i spørgsmålet.

»Det er underligt at sige, at nu handler forsvarspolitik ikke længere om at sikre det stærkeste forsvar, men om at svinge med ligestillingsfanen. Jeg synes faktisk, det er ret vildt og utidigt – og situationen i Europa er alt, alt for alvorlig og vigtig til det,« siger Inger Støjberg.

Regeringen meldte for nylig ud, at man inden for få år ønsker at indføre kvindelig værnepligt.

B.T.s politiske analytiker, Henrik Qvortrup, mener at den helt store stirrekonkurrence er i gang på Christiansborg. Foto: Jon Wiche

Men nu stiller to partier sig i forligskredsen sig altså på bagbenene.

Tidligere tirsdag truede forsvarsminister, Troels Lund Poulsen (V), med at opsige forsvarsforliget, hvis Støjberg og Vanopslagh bliver ved med at stå fast.

Hvis det eksisterende forlig skal opsiges, kan eventuelle ændringer først træde i valg efter et valg, hvis der stadig er flertal for forslaget.

Men den situation kan Inger Støjberg slet ikke forestille sig, da hun mener, at Troels Lund Poulsen kan få brug for de to partier, hvis der skal findes en blå statsminister næste gang.

Henrik Qvortrup vurderer de hårdt optrukne fronter således:

»For mig at se er det en stirrekonkurrence, som er i gang lige nu. Hvem blinker først? Regeringen føler, at den har en god sag i det her i forhold til ligestillingen. På den anden side har vi så to partier, der er virkelig populære for tiden.«

Den politiske analytiker synes, at det er virkelig svært at spå om, hvem der så ender med at blinke først.

»Spørgsmålet er, om regeringen vil synes, at det er værd at opsige forliget for at få kvindelig værnepligt. Det vil godt nok være usædvanligt at opsige det,« siger han.