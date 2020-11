Minkavlere blev i dagevis ringet op af politiet, som pressede dem til at aflive deres raske mink, selv om det stod klart, at det var en ulovlig ordre.

Og hvis minkavlere ikke makkede ret og nægtede at aflive deres raske mink, havde politiet ammunition klar til at presse minkavlerne.

»Det er jeg ked af at høre, men beslutningen er truffet. Manglende medvirken vil derfor betyde, at du ikke får mulighed for at opnå bonussen, og du kan forvente, at myndighederne så kommer og foretager tømning af besætningen alligevel. Jeg vil derfor høre, om dette får dig til at ændre beslutningen?,« står der i det actioncard, som politifolk fik udleveret.

Politiets agern i mink-sagen får Venstres næstformand, Inger Støjberg, til at hive justitsminister Nick Hækkerup ind i den glødende stol.

Inger Støjberg (V)

»Det er et katastrofalt brud på tilliden til politiet. Minkavlere bliver presset til at aflive deres mink stik imod lovgivningen. Det er meget belastende for Nick Hækkerup, og han må virkelig have en god forklaring på det her vanvittige forløb,« siger Inger Støjberg til B.T.

Den 8. november blev det klart i offentligheden, at Mette Frederiksens ordre om at aflive alle mink - raske som syge - var ulovlig.

Men allerede 5. november vidste Rigspolitiet, at der ikke var lovhjemmel til at aflive raske mink, fremgår det af onsdagens redegørelse.

Justitsminister Nick Hækkerup

Alligevel fortsatte politiet med at presse minkavlerne uden for smittezonerne til at slå deres dyr ihjel helt indtil den 8. november.

»Politiet er en myndighed med autoritet, og den autoritet har de så brugt til at skræmme minkavlere. Det er vanvittigt,« siger Inger Støjberg og fortsætter:

»Nogen har forsømt sit ansvar, både politisk og rent politimæssigt. Vi kan ikke komme udenom, at der skal placeret et ansvar for det her brud på minkavlernes retssikkerhed,« siger Inger Støjberg.

I sidste ende er det dog regeringens støttepartier, som bestemmer, om sagen skal have yderligere politiske konsekvenser.

Her er De Radikale også målløse over politiets mink-trusler.

Kristian Hegaard (RV)

»Det er dybt, dybt kritisabelt, hvad der er foregået. Det er forfærdeligt for de minkavlere, som intuitivt retter sig efter det, politiet siger, selv om det er ulovligt,« siger retsordfører Kristian Hegaard (RV).

Han har derfor sendt »en byge af spørgsmål« til justitsminister Nick Hækkerup torsdag morgen.

»Man skal kunne stole på politiet. Længere er den ikke. Derfor vil vi afvente svarene fra justitsministeren, før vi afgør, om der skal tages yderligere skridt i sagen,« siger Kristian Hegaard.

Fra Politiforbundets side beklager man dybt over for minkavlerne.

»Det må bare ikke ske. Det er ganske forfærdeligt, for man skal have 100 procent tillid til politiet. Vi skal ikke være med til noget, der er grundlovsstridigt, siger Politiforbundets formand, Claus Oxfeldt, til Ritzau.

»Det er noget værre skidt for at sige det rent ud.«

I perioden 6. november til 8. november nåede Rigspolitiet at ringe ud til 250 minkavlere, hvoraf otte avlere fik at vide, at myndighederne ville komme og aflive minkene, selv om de sagde nej.