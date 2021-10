Efter et par dages tavshed fra statsminister Mette Frederiksen taler nu for første gang om hendes slettede mink-sms'er.

Det gør hun i et interview med B.T., hvor hun fastholder, at der er ikke et noget at komme efter i sagen om de slettede sms'er.



»Jeg har modtaget rådgivning i Statsministeriet om automatisk sletning af sms'er, blandt andet af sikkerhedshensyn, og den rådgivning har jeg efterlevet,« siger Mette Frederiksen til B.T.

»Det har givet god mening ud fra et sikkerhedshensyn,« siger hun.

Mette Fredriksen vil dog ikke sige, hvornår hun begyndte at slette sine sms'er automatisk.

Efter B.T.s afsløringer er det de seneste dage er kommet frem, at Mette Frederiksen samt hendes rådgivere, stabschef Martin Justesen, departementschef Barbara Bertelsen og departementsråd Pelle Pape, alle har haft automatisk sletning af sms'er efter 30 dage på deres telefon.

Derfor er sms'er om beslutningen om at slå alle mink ned i november, der bliver undersøgt af minkkommissionen, slettet.

Onsdag skrev Statsministeriet, at man allerede i september havde oplyst minkkommissionen om de slettede mink-sms'er.



Men først efter det er kommet frem i pressen, har Statsministeriet tilbudt at genskabe sms'erne.

Hvorfor er det først nu, hvor det hele kommer frem i offentligen, at man vil genskabe de her sms'er?



»Jeg forstår det sådan, at der er et ønske fra kommissionen om at genskabe sms'erne, og det arbejde ønsker vi at bakke op om. Og det synes jeg da er et korrekt svar fra Statsministeriet,« siger Mette Frederiksen.

