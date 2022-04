Foran Humacs butikker står Peter Mulvany klar med flyere i hånden.

Med et høfligt smil gør han de kunder, der er på vej ind i butikken, opmærksom på, at Humac er ejet af en russisk milliardær.

»Folk reagerer utrolig kraftigt, når jeg fortæller det. Min oplevelse er, at en tredjedel vender om i døren. En tredjedel siger undskyld og lover, at de ikke vil handle der, men skal hente noget, de har haft til reparation, og den sidste tredjedel fortsætter uanfægtet,« fortæller Peter Mulvany.

Det kom fuldstændig bag på ham, da en ven for tre uger siden fortalte, at Humac, der er officiel forhandler af Apple-produkter i Danmark, er russisk ejet.

Peter Mulvany foran en Humac-butik under en af sine demonstrationer. (Privatfoto)

»Jeg havde slet ikke forestillet mig, at Rusland på den måde havde et pengetræ stående i Danmark, der trak penge til en russisk rigmand,« fortæller Peter Mulvany.

Han blev så vred, at han besluttede sig for at få trykt en flyer, og så gik han i gang med at demonstrere foran Humacs butikker.

Humacs danske direktør, Michael Bech, har tidligere udtalt til B.T., »at virksomhedens russiske ejer ikke er en politisk eksponeret person, som er i netværk med nogen af de her mennesker i Kreml.«

Men fredag kunne B.T. afsløre, at den russiske milliardær Philippe Gens, som ejer Humac, ikke alene har milliardkontrakter med den russiske regering.

Kunne du finde på at handle hos Humac?

Hans it-virksomhed Lanit Group har også det Russiske Forsvarsministerium som kunde.

Samme forsvarsministerium, der lige nu leder invasionen i Ukraine.

Derudover har flere ansatte i Philippe Gens virksomhed herunder hans far modtaget medaljer af Putin som tak for tro tjeneste for fædrelandet.

Oplysninger som direktør i Humac Michael Bech ikke ønsker at kommentere, ligesom han i mere end en måned har afvist at svare B.T. på, om Humac betaler skat i Rusland.

Flyeren, Peter Mulvany har fået trykt og uddeler foran Humac-butikker.

Det er ellers et svar, som også Michael Rask, der er trofast Apple-kunde, efterlyser.

Han savner også, at Apple tager ansvar og redegør for deres valg om at sælge deres produkter i Danmark gennem en russisk ejet virksomhed.

»Aktuelt er det jo et brændende spørgsmål, om Apple er tilfreds med, at deres operatør i Danmark er russisk ejet, eller om Apple har overvejelser om ændringer,« siger Michael Rask.

Humac er den eneste virksomhed i Danmark, der er certificeret af Apple som sælger af Apple-produkter og den største selvstændige Apple Premium Reseller i Europa.

Humacs administrerende direktør, Michael Bech. Foto: Niels Ahlmann Olesen

Apple annoncerede 1. marts at de ville lukke deres butikker i Rusland og stoppe for alt salg af deres produkter som en reaktion på Putins invasion af Ukraine.

Men Apple ønsker ikke at svare B.T. på, hvorfor de fortsat ønsker at sælge deres produkter gennem en russisk ejet virksomhed i Danmark.

Direktør i Humac Michael Bech er heller ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelse.

Han skrev i sidste uge, at han var optaget og ikke havde mulighed for at give interview, og siden har direktøren ikke svaret på nogen spørgsmål.

Peter Mulvany ønsker med sine demonstrationer at lægge pres på Humacs russiske ejer.

»Jeg vil gøre alt, hvad jeg overhovedet kan for at stoppe den fuldstændig vanvittige og afskyelige krig, og jeg synes, det er rigtigt flot, hvis vi kan stå sammen og tænke over, hvor vi vil bruge vores penge henne,« siger han og slår fast.

»Der er ingen grund til at finansiere Rusland.«