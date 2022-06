Lyt til artiklen

Hvis man skulle være i tvivl om, at det er en stor personlighed i dansk politik, vi tirsdag middag sagde et sidste farvel til, så kan man bare se på billedet øverst i denne artikel.

Det viser intet mindre end fire statsministre uden for Holmens Kirke i København, da kisten med Uffe Ellemann-Jensen blev båret ud.

Fra venstre kan man se Anders Fogh Rasmussen, statsminister fra 2001 til 2009 ved siden af Mette Frederiksen, Danmarks nuværende statsminister.

Til højre kan man se Lars Løkke Rasmussen, statsminister fra 2015 til 2019 ved siden af Poul Nyrup Rasmussen, statsminister fra 1993 til 2001.

De stod alle fire og overværede den mangeårige udenrigsminister og formand for Venstre blive båret ud af kirken og kørt væk i en rustvogn. Vognene kørte selvfølgelig forbi Christiansborg, hvor der tirsdag eftermiddag er mindeceremoni for Uffe Ellemann-Jensen.

Her er en række nuværende og tidligere toppolitikere også mødt op. De tæller blandt andre Mette Frederiksen, Poul Nyrup Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen. Selvfølgelig er Jakob Ellemann-Jensen også være til stede for at holde en tale om og til sin nu afdøde far.

»Far elskede Danmark. Han elskede verden. Han elskede livet. Og han elskede os. Det var vi aldrig i tvivl om. Hverken børn børnebørn eller svigerbørn,« sagde Jakob Ellemann-Jensen blandt andet under sin tale.

Uffe Ellemann-Jensen afgik ved døden 18. juni i en alder af 80 år.