Christiansborg er et kæmpe byggerod. Hele slotspladsen er opgravet, og skal ombygges og terrorsikres for 45 mio. kr. Der skal bl.a. placeres 85 store granitkugler i lys bornhomsk granit rundt om slotspladsen for at forsvare demokratiets højborg mod terrorangreb.

Nogle få hundrede meter derfra på Støget ved Magasin og Kgs. Nytorv består terrorsikringen i nogle grimme betonklodser, der ser ud til at være lidt tilfældigt placeret og nogle store runde blomsterkummer.

Man kan godt få den tanke, at man bruger mange millioner på at beskytte politikerne, men knap så meget på at beskytte de sagesløse borgere og vælgere.

Det er Folketingets Præsidium, der har ansvaret, så jeg ringer til Folketingets formand Pia Kjærsgaard (DF) og spørger, hvorfor politikerne skal sikres bedre end andre.

»Strøget er Københavns kommunes afdeling, mens Slotspladsen er vores ansvar. Og den sikring, vi er i gang med at få bygget, sker på baggrund af anvisninger fra Politiets Efterretningstjeneste,« siger Pia Kjærsgaard.

»Det er trist, at det er kommet der til. Men landets parlament er et oplagt mål for terror, så det er desværre nødvendigt. Og det er vigtigt, det ikke kommer til at ligne et fort. Jeg kan godt love, at det bliver meget flot. Men jeg vil håbe, at Københavns kommune også kan få lavet nogle bedre løsninger. F.eks. kunne de spare på mærkelige kunstindkøb og Formel 1-løb,« siger Pia Kjærsgaard.

Ca. halvdelen af de 45 mio. bruges direkte til terrorsikring, mens resten går til en generel ombygning, der vil skabe en sammenhængende plads fra Slotskirken til Finansministeriet.

Folketingets byggechef Kasper Jacoby siger:

»Efter terrorangrebet i Oslo i 2011, hvor Anders Breivik sprængte en bombe i regeringskvarteret, blev det besluttet at sikre Christiansborg bedre, og forhindre, at man bare kan køre ind. Ikke mindst efter, at der var flere terrorangreb med lastbiler i europæiske storbyer.«

»Samtidig benytter vi lejligheden til at anlægge en ny flottere og lysere plads, og granitblokkene vil stå, så de også beskytter demonstranter, når der er demonstrationer på Slotspladsen. Det er mange penge, men det er både institutionen og de mange ansatte og besøgende vi sikrer på denne vis,« siger Kasper Jacoby.

De 113 cm høje kugler bliver forarbejdet i lys bornholmsk granit, og kuglernes størrelse er meget bevidst udregnet. Meningen er, at striben af kugler ikke må virker for massiv æstetisk, men heller ikke for svag sikkerhedsmæssigt. Kuglerne kommer til at stå med en afstand, så fodgængere og folk med barnevogne nemt kan komme forbi, mens varebiler kun kan komme ind på pladsen de steder, hvor udvalgte pullerter kan sænkes.

Styringen af de bevægelige pullerter kan ske inde fra vagtrummene på Christiansborg og Amalienborg eller via kortlæsere eller tags i VIP-biler.

Det er ingeniører fra Sweco i Glostrup, der fører planerne ud i livet i samarbejde med GHB Landskabsarkitekter, der har været totalrådgiver på opgaven. Hovedopgaven har været at gøre pladsen både sikrere og pænere - uden at demokratiets fornemste plads kommer til at ligne et fort.