Den verdenskendte amerikanske bjergbestiger Hilaree Nelson er onsdag morgen fundet død ved Manaslu-bjerget i Nepal.

Det skriver flere medier, herunder Everest Today og The Himalayan, der dækker bjergbestigning massivt.

Også journalisten Bhadra Sharma fra The New York Times beretter om dødsfaldet, som ABC News har fået bekræftet.

Hilaree Nelson forsvandt fra sin gruppe tirsdag på vej ned fra bjerget. Manaslu-bjerget er verdens ottende højeste med sine 8.163 meter.

Flere udenlandske medier skriver at ulykken skete, da Nelson angiveligt skulle have været faldet ned i en sprække på mere end 600 meter.

ABC News har fået bekræftet, at liget er blevet bjærget ved hjælp af en helikopter, og det vil blive transporteret til Kathmandu.

Hilaree har gennem to årtier gennemført mere end 40 ekspeditioner, og er af sin hovedsponsor blevet anset som sin generations mest produktive bjergbestiger. Men ekspeditionen på Manaslu blev Nelsons sidste.

Mandag blev bjerget, hvor Nelson forvandt, ramt af flere store laviner – hvilket besværliggjorde eftersøgningen af den erfarne bjergbestiger. Ifølge The New York Times har lavinerne krævet et dødsoffer, mens 14 personer er blevet såret.

Hilaree Nelson blev kun 49 år gammel og efterlader sig sin partner, Jim Morrison, der var med, da hun forsvandt, og to sønner.