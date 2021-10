På skift tog tre vidner plads i vidneskranken i den store retssal på Vestre Allé i Aarhus, og gang på gang ændrede de forklaring i forhold til, hvad de tidligere har sagt.

Onsdag blev der smidt lidt af en bombe i vidneskranken i Aarhus, da tre unge mænd fra Trillegården i det vestlige Aarhus alle kunne fortælle, at de har afgivet falsk forklaring til politiet i forhold til, hvem der står bag drabet på deres 21-årige ven, som sidste efterår mistede livet ved Kappelvænget i det vestlige Aarhus.

I retten forklarede de alle, at det var en imam fra en moské i det vestlige Aarhus, som fik puttet ind i deres hoveder, at det var deres anden ven, en 30-årig mand, som i et år har siddet varetægsfænslet for forbrydelsen, der var drabsmanden. Den forklaring trækker de nu tilbage.

»Jeg var så ked af det, så jeg ville bare gerne have, at der var en, der skulle bøde for det, og jeg troede på alle de ting, så jeg dannede mig billeder inde i mit hoved af, at det var det, der var sket.«

»Det var derfor, jeg gav den vidneforklaring, men det er ikke sådan, det er,« lød det fra en af de unge mænd, som var klædt i sort fra top til tå, da han, som det andet vidne i sagen, afgav sin forklaring.

Han virkende en anelse nervøs, og dommeren måtte på et tidspunkt bede ham om at stoppe med at sidde og klappe i bordet, da hun ikke kunne høre, hvad han forklarede.

Ligesom de to andre vidner og flere andre mænd, som endnu ikke har vidnet i sagen, blev han den 8. oktober sidste år afhørt af politiet.

Her fortalte han, at det var den 30-årige, som havde skudt den 21-årige. Det havde han set. Det samme gjorde de to andre vidner, som onsdag afgav forklaring.

»Han fortæller mig, at det er xx (den 30-årige tiltalte, red.), der har gjort det. Hvis vi ikke går ind og vidner, så ryger vi direkte i helvede og får et langt og ulykkeligt liv,« lød det fra et af de andre vidner, da han som den første afgav sin forklaring.

Sagen kort Retssagen mod den 30-årig mand, som er tiltalt for at stå bag drabet på en 21-årig mand, som 25. september 2020 blev skuddræbt i området omkring Kappelvænget 6 i Aarhus Vest, begyndte den 25. oktober.

Den 30-årige nægter sig skyldig

Samtidig er han tiltalt for at have slået en anden mand i hovedet med pistolens skæfte. Han erkender, at der har været håndgemæng mellem dem, men nægter, at han har brugt en pistol.

Det forhold har flere af vidnerne ligeledes tidligere forklaret fandt sted, men det trækker de nu også tilbage. Ifølge dem fandt denne episode slet ikke sted.

Det gør, at den drabstiltaltes forklaring er modstridende med, hvad vidnerne nu fortæller, da han erkender, at der var håndgemæng, som han var en del af.

Den 30-årige er desuden tiltalt for, sammen med to andre mænd og flere 'uidentificerede gerningsmænd' med tilknytning til Trillegårdsgruppen, 15 dage tidligere, at have været en del af et voldeligt overfald på en parkeringsplads ved Rydevænget. Det nægter han sig også skyldig i.

Anklagemyndigheden mener ikke, at der er sammenhæng mellem drabet på den 21-årige og episoden på parkeringspladsen.

Episoden ved Kappelvænget skete nemlig internt mellem medlemmer af Trillegårdsgruppen, mens episoden 15 dage tidligere udspillede sig mellem de to rivaliserende grupper: Brabrandgruppen og Trillegårdsgruppen.

To mænd er allerede blevet idømt hhv. et år og to måneder og 10 måneder for at være en del af overfaldet på parkeringspladsen, men de blev ikke dømt efter den strafskærpende bandeparagraf 81a, som gør, at straffen kan forhøjes med op til det dobbelte, da retten ikke mente, at overfaldet var egnet til at kunne starte en konflikt mellem grupperingerne.

Anklagemyndigheden er uenig i den vurdering og har derfor anket sagen til landsretten.

Få dage efter drabet besøgte de sammen den afdødes far for at kondolere over tabet af hans søn. På det tidspunkt var imamen også til stede, forklarede de alle.

»Vi er ovre og besøge dem, hvor faren siger, at vi skal vidne, fordi det vil hjælpe ham meget,« forklarede det sidste vidne, som antydede, at den afdødes far var med til at påvirke deres forklaringer.

Hvorfor kom xx (den tiltalte, red.) i spil? Spurgte specialanklager Dorthe Lysgaard.

»Fordi imamen og faren havde hørt, at det var ham, der gjorde det,« lød det fra vidnet, der var iført en North Face-dunjakke og sorte joggingbukser.

De forklarede alle, at de under en uge efter besøgte imamen i moskeen, hvor han fortalte dem, hvad de skulle sige til politiet.

»Han kunne bare ikke lide ham.«

»Det kunne jeg høre på måden, han fik os til at putte ord i vores mund, som vi skulle sige anden gang på politistationen. Der var meget had i manden. Det var meget mærkeligt,« lød det første vidne.

Da de tre vidner afgav deres forklaring den 8. oktober 2020, var de alle selv sigtet for drabet. De sigtelser frafaldt man dog senere.

Ingen af dem ved, hvem der skød den 21-årige mand.

