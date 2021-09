En ordentlig alkoholbrandet og en halvflad gummibåd er sjældent en god kombination.

Natten til lørdag rykkede Østjyllands Politi ud til en redningsaktion på Aarhus Ø, fordi en meget beruset 41-årig mand var strandet på en halvflad gummibåd i det mørke vand.

Han havde med sine arme padlet cirka 40 meter ud i vandet ud for Kystpromenaden.

Men Østjyllands Politi kunne ikke kalde manden ind på land, så Østjyllands Brandvæsen blev tilkaldt i stedet.

»Politiet havde forsøgt at råbe ham ind, men uden held, så vi måtte ud at trække den halvflade gummibåd ind. Det gik heldigvis hurtigt,« siger Brian Arendtsen, der er operationschef ved Østjyllands Brandvæsen.

Manden var kold, meget fuld og ikke i stand til at tage vare på sig selv, så han sov rusen ud i detentionen.

»Vi har jævnligt sådanne små indsatser, hvor vi skal hente folk ind i farlige situationer, fordi de enten ikke kan eller ikke ønsker at komme på land igen.

Så det er ikke ualmindeligt, at vi er i Aarhus Havn for at redde folk fra mere eller mindre selvforskyldte situationer,« siger operationschef Brian Arendtsen.