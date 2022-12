Lyt til artiklen

Tidligere kulturminister Joy Mogensen gennemgik sit livs mareridt, da hun i 2019 mistede sin ufødte datter Sarah fire uger før termin.

Hun valgte ikke at få sin datter obduceret for i stedet at kunne tage hende med hjem og sige ordentligt farvel. For det var vigtigt for hende.

Det fortæller 42-årige Joy Mogensen i et interview med Hendes Verden.

Her fortæller hun også, at hendes datter lignede et sovende barn, da hun blev født, og at hun elskede hende, selv om hun var død.

Tabet af Sarah fik dog også Joy Mogensen til at tænke på, hvor meget hun ville kunne elske et levende barn.

Efter fødslen tog Joy Mogensens familie med hende hjem for at støtte hende.

Her dukkede også en anden støtte op – nemlig hendes tidligere kæreste Jens. Parret havde været sammen i knap seks år, men var gået fra hinanden i begyndelsen af 2019.

»Jeg havde svært ved at sove den første aften, men min familie var ved at være godt brugte, så det var min ekskæreste, Jens, der kom og var sammen med mig. Det havde jeg godt nok aldrig troet.«

Joy Mogensen fik i 2021 en søn. Foto: Henning Bagger Vis mere Joy Mogensen fik i 2021 en søn. Foto: Henning Bagger

»Efter et par dage gik jeg ned i lighuset med hende. At have et dødt barn derhjemme er noget, som flere og flere vælger at gøre i den situation, men det er jo ikke noget nyt, for man havde også sine døde hjemme i gamle dage. Du skal sige ordentligt goddag, før du kan sige farvel,« siger Joy Mogensen.

Hun havde taget valget om at blive solomor til Sarah, og trods frygten for at noget lignende kunne ske igen, valgte hun at forsøge igen.



Det resulterede i, at hun den 17. December 2021 fødte sønnen Marcus.

Joy Mogensen stoppede som politiker i august 2021. Hun driver nu et vandrehjem i Roskilde, hvor hun tidligere var borgmester i mange år.

Vandrehjemmet driver hun med Jens, som hun også har købt et hus sammen med i Roskilde. Parret er dog i dag blot venner, har hun fortalt.