Claus Hjort Frederiksen har været forsvarsminister, finansminister og beskæftigelsesminister. Før det var han mangeårig partisekretær i Venstre og blev kaldt partiets chefstrateg.

Ingen kan være i tvivl om, at den 73-årige folketingspolitiker lever og ånder for politik. Men nu er han kommet til et sted, hvor politik 'har mistet al farve'.

Den tidligere minister er blevet ramt af en personlig krise, som har sat hele hans liv i perspektiv. Det afslører han i en ny bog.

»Min samvittighed har været sort som kul. Sort som kul! Jeg føler, at jeg bedrager Christina,« siger han i bogen 'Modne Mænd 2', der udkommer tirsdag.

Daværende finansminister Claus Hjort Frederiksen og Christina Hall Frederiksen på vej til gallamiddag, da det sydkoreanske præsidentpar var på officielt besøg på Fredensborg Slot i 2011. Foto: Keld Navntoft/Scanpix 2011.

Krisen i hans privatliv blev udløst sidste sommer, da Claus Hjort Frederiksens hustru, Christina Hall Frederiksen, fik konstateret lungekræft.

Parret, der har været gift i 49 år og sammen har to voksne sønner, har været vant til at dele alt. Men det er ikke længere muligt.

For den livstruende sygdom er ikke den eneste ulykke, som den 75-årige tidligere gymnasielærer må strides med.

Sideløbende med kræften er hun blevet ramt af demenssygdommen alzheimers, og dét har sat Claus Hjort Frederiksen og hans familie i et umuligt dilemma.

I bogen 'Modne Mænd 2' sætter Claus Hjort Frederiksen ord på sin personlige tragedie, efter hans hustru er blevet ramt af både kræft og Alzheimers. Bogen udkommer tirsdag. Foto Søren Bidstrup.

Den barske virkelighed er, at sygdommene spænder ben for hinanden. På grund af demensen kan Christina Hall Frederiksen ikke forstå det fulde omfang af sin kræftsygdom, og lægerne kan derfor ikke effektivt behandle lungekræften.

Ifølge lægerne er alzheimers-sygdommen så fremskreden, at Christina Hall Frederiksen vil kunne opleve en behandling af kræften som 'ren tortur'.

Det er svært for den handlekraftige politiker at acceptere, at sygdommen ikke kan behandles. Men det er lige så svært at acceptere, at han ikke kan være ærlig overfor sin hustru. I stedet må han finde på historier om, hvorfor hun går til undersøgelser.

»Mit store problem er, at Christina ikke ved, hvor alvorlig situationen er – og hverken vores sønner eller jeg kan se formålet med at forsøge at forklare hende, hvad det er. Det vil ikke andet end skabe fortvivlelse, men det er en frygtelig viden at sidde med i det daglige. Det er forfærdeligt ikke at kunne tale om det. Derfor har min samvittighed været sort som kul,« siger han i bogen.

B.T. har været i kontakt med Claus Hjort Frederiksen, der ikke har yderligere kommentarer til den ulykkelige situation.